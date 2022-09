Le gouvernement fédéral injecte 5,5 millions de dollars pour atténuer les effets des catastrophes naturelles en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Des centaines de délégués de Community Futures British Columbia (CFBC) ont convergé vers Revelstoke pour entendre l’Agence de développement économique du Pacifique du Canada (PacifiCan) annoncer plus de 5,5 millions de dollars en nouveau financement provincial pour la reprise après sinistre et l’adaptation économique.

Après trois ans de report, le congrès du CFBC a eu lieu au Centre communautaire et aquatique de Revelstoke. La convention comprenait également une grande annonce de PacifiCan, ce qui signifie une injection de fonds de 5,5 millions de dollars pour la reprise après sinistre dans les zones touchées par les inondations et les incendies.

« Le financement de PacifiCan annoncé aujourd’hui garantit que Community Futures British Columbia peut doter les entreprises des outils dont elles ont besoin pour se remettre des catastrophes récentes, renforcer leur résilience et se préparer à relever les défis climatiques à long terme », a déclaré Harjit S. Sajjan, ministre de développement international et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Pacifique.

Le financement vise à aider CFBC à atteindre son objectif d’aider les collectivités rurales et éloignées à se rétablir après une catastrophe et à aider les petites collectivités à s’adapter à une économie mondiale compétitive.

L’argent peut être utilisé de plusieurs manières différentes par les communautés qui le reçoivent.

Du côté catastrophe de l’initiative, les fonds doivent être utilisés pour aider environ 900 petites entreprises, dont plus de 4 000 emplois. Un communiqué sur la convention a déclaré que l’aspect est d’aider les communautés à accéder aux ambassadeurs du programme qui peuvent fournir une expertise sur la planification des catastrophes. Les récipiendaires auront également accès à des ateliers en ligne, à une formation personnalisée pour les entreprises spécialisées et au mentorat par les pairs, le tout dans le but de mieux équiper les économies locales pour gérer un marché mondial concurrentiel, tout en se protégeant des effets croissants du changement climatique sur les entreprises.

Les collectivités admissibles à recevoir une partie du financement comprennent les régions du réseau CFBC, notamment Nicola Valley, Sun Country, South Fraser, North Fraser, Okanagan Similkameen, Thompson Country, Central Interior First Nations, Cariboo-Chilcotin, North Cariboo, Fraser Fort George, Peace Liard, Stuart Nechako, Nadina, 16/37, Pacific Northwest et Haida Gwaii.

Les nouveaux fonds s’ajoutent à la première Stratégie nationale d’adaptation du gouvernement du Canada, qui vise à aider les collectivités du Canada à se protéger contre les effets croissants du changement, qui comprend davantage de catastrophes naturelles comme les inondations et les incendies.

