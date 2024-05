Le gouvernement fédéral impliqué dans l’enquête sur Diddy signale la fin du mauvais garçon

Comme le conséquences juridiques de Sean »Diddy» Les procès croissants de Combs continuent de se dérouler devant le tribunal de l’opinion publique, les choses pourraient bientôt occuper le devant de la scène dans une véritable salle d’audience.

Jeudi, il a été révélé que les enquêteurs fédéraux s’apprêtaient à traduire une poignée de ses accusateurs devant un grand jury fédéral, ce qui signifierait une éventuelle inculpation imminente du magnat du hip-hop. Selon CNN, des témoins potentiels ont déjà été contactés par les autorités fédérales. Les personnes qui ont intenté une action civile contre le producteur de Bad Boy ont également été contactées et interviewées, même si personne n’a été officiellement ou spécifiquement « préparé à témoigner ». Certaines des personnes interrogées ont également fourni des éléments de preuve qu’elles jugent pertinents pour l’affaire.

De plus, les autorités fédérales sont également en contact avec les personnes indiquées sur enregistrements vidéo pris à l’intérieur des maisons de Diddy. Ils n’ont pas précisé si les enregistrements sont ou non ceux tirés de les perquisitions dans les maisons de Diddy à Los Angeles et à Miami ou une partie des preuves remises par certains de leurs témoins. Cependant, ce qui est clair, c’est qu’ils cherchent à interroger les individus qui apparaissent dans les images dans le cadre de leur enquête.

De plus, l’intégralité de l’enquête couvre des accusations de blanchiment d’argent, de drogues illégales et de trafic sexuel, ce dernier étant notamment un facteur dans l’affaire fédérale de racket à New York contre le chanteur de R&B en disgrâce R Kelly dans laquelle il a été condamné à 30 ans de prison. années de prison. Parlant dans une interview pour le morceau explosif de Rolling Stone à propos des antécédents de mauvais comportement de Diddy, l’ancienne procureure fédérale Elizabeth Geddes, qui a joué un rôle dans la condamnation de Kelly, a déclaré :

« Le trafic sexuel est certainement un élément potentiel d’un système de racket, ou il pourrait être incriminé en soi. Les actes d’accusation de R. Kelly, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell – des personnalités de premier plan qui ont longtemps échappé à toute responsabilité réelle de la part des forces de l’ordre – offrent aux procureurs un manuel pour une éventuelle poursuite contre Sean Combs.

Avec des témoins coopérants, des preuves vidéo, des poursuites accablantes et un précédent pour des délinquants similaires de grande envergure, il semble que le règne de Diddy en tant que Bad Boy ultime du hip-hop touche enfin à sa fin.