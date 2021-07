Le gouvernement fédéral gifle un « tireur incel » avec des accusations de crime haineux et d’armes pour un complot présumé de « massacre de vengeance » – RT USA News

Un homme de l’Ohio a été accusé d’avoir tenté de commettre un crime haineux et de posséder une mitrailleuse. L’homme aurait posté sur des forums « incel » et planifié un « massacre » de femmes « par haine, jalousie et vengeance ».

Tres Genco, 21 ans, de Hillsboro a été arrêté par des agents fédéraux et inculpé par un grand jury mercredi, selon un acte d’accusation publié par le ministère de la Justice. Il est accusé de complot en vue de commettre un crime de haine et de possession illégale d’une mitrailleuse, le chef de crime de haine étant passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et le chef d’accusation d’armes une peine de 10 ans de prison.

Genco a fait l’objet d’une enquête l’année dernière par les adjoints du shérif, qui ont trouvé un gilet pare-balles et une arme de poing Glock modifiée avec un dispositif antichoc – peut-être le « mitraillette » mentionné dans l’acte d’accusation – dans sa maison. Les enquêteurs ont rapidement découvert qu’il aurait posté sur des forums en ligne des « incels » – abréviation de « célibataire involontaire » ou des hommes qui croient qu’on leur a refusé à tort l’affection des femmes.





Genco aurait découvert un collège de l’Ohio en janvier dernier, avant de rechercher sur Internet des informations sur « planifier un crime par balle » et « Quand se préparer à un crime devient-il une tentative ?

Terme courant parmi les jeunes internautes, « incel » a été introduit dans le discours grand public en 2014, lorsqu’Elliot Rodger, 22 ans, a tué six personnes à l’Université de Californie à Santa Barbara. Dans la perspective de son déchaînement, Rodger a enregistré des vidéos décrivant son plan pour « punir » les femmes pour ne pas être attirées par lui, et a écrit un manifeste préparant un «jour de rétribution».

Genco aurait également écrit un manifeste, déclarant qu’il « abattage » femmes « par haine, jalousie et vengeance » et se référant à la mort comme « grand égaliseur ». Il est accusé d’avoir planifié l’attaque pour coïncider avec l’anniversaire de la tuerie de Rodger, et a décrit un incident où il aurait fait gicler des femmes et des couples avec du jus d’orange d’un pistolet à eau comme un « action extrêmement stimulante ». Rodger a fait de même avant son saccage.





Genco n’est pas le premier homme à s’être prétendument inspiré du massacre de Rodger. En 2018, un autre « incel » autoproclamé, Alek Minassian, a fauché 26 personnes avec une camionnette à Toronto, au Canada, tuant 10 personnes. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il était un admirateur de Rodger et qu’il avait été en contact avec lui en ligne, ajoutant que il espérait que son déchaînement de véhicules inspirerait de nouvelles attaques. Il a été reconnu coupable en mars de 10 chefs d’accusation de meurtre au premier degré.

