Le gouvernement fédéral gèle le financement de GymCan après une lettre ouverte

Le gouvernement fédéral gèlera le financement de Gymnastique Canada, une décision qui intervient après que plus de 500 gymnastes ont signé une lettre ouverte alléguant des abus contre lesquels l’organisation nationale n’a pas réussi à les protéger.



La lettre, publiée jeudia exhorté la ministre des Sports Pascale St-Onge à suspendre le financement de Gymnastique Canada (GymCan) et à mener une enquête indépendante, ajoutant que cette demande avait été ignorée pendant des mois par GymCan, Sport Canada et aussi le gouvernement.

Dans une déclaration exclusive à CTV News, St-Onge a déclaré jeudi soir que le financement serait gelé en attendant la coopération de l’organisation avec le nouveau Bureau du commissaire à l’intégrité des sports (OSIC), qui a été installé le mois dernier pour traiter les signalements d’abus dans le sport.

“Je comprends le sentiment d’urgence qui motive ces athlètes et je partage leur appel à un changement significatif”, a-t-elle déclaré dans le communiqué.

“Il y a quelques jours, j’ai informé GymCan qu’ils devaient accélérer leur processus d’inscription à l’OSIC, et que le financement serait suspendu jusqu’à ce qu’ils remplissent cette exigence.”

Le ministre devrait envoyer vendredi une lettre à GymCan confirmant la suspension du financement.

Gymnastique Canada est un organisme sportif national qui vise à soutenir les gymnastes à travers le pays.

Selon des centaines de gymnastes, l’organisme sportif non seulement ne les soutient pas, mais n’a pas réussi à les protéger des abus.

“Nous avons appelé à des changements”, a déclaré Amelia Cline à CTV National News.

Cline est avec Gymnasts for Change Canada, qui a publié la lettre ouverte détaillant les allégations d’abus.

La lettre représente plus de 500 gymnastes actifs et anciens. Beaucoup affirment avoir été physiquement, mentalement et sexuellement abusés pendant qu’ils pratiquaient le sport.

« Il y a eu tellement d’opportunités pour Gymnastique Canada […] être vraiment un chef de file dans ces questions », a déclaré Cline. “Et malheureusement, cela ne s’est tout simplement pas produit.”

La lettre indiquait que les gymnastes avaient soulevé des drapeaux sur les abus et partagé des histoires déchirantes de leurs expériences au cours des quatre derniers mois, mais en vain.

L’absence de changement est la raison pour laquelle ils ont fait pression pour que le financement de GymCan soit réduit – tout comme ce qui s’est passé avec Hockey Canada le mois dernier.

Le changement de financement intervient après de nouvelles allégations d’abus.

Plus tôt ce mois-ci à Lethbridge, Atla., L’entraîneur de gymnastique Jamie Ellacott a été accusé d’avoir agressé sexuellement un enfant pendant l’entraînement. L’abus présumé n’est qu’une des raisons pour lesquelles Abby Spadafora dit que le sport a besoin d’une attention urgente.

“Cela doit cesser”, a déclaré Spadafora. “Je veux voir du soutien pour tous les survivants là-bas.”

Spadafora est une ancienne gymnaste d’élite qui a passé six ans dans l’équipe nationale du Canada.

“J’ai été abusée mentalement, verbalement et physiquement par mon entraîneur masculin et féminin et j’ai été abusée sexuellement”, a-t-elle déclaré.

En tant que survivant, Spadafora s’engage à faire en sorte que les futurs athlètes soient mieux protégés.

“Je pense que la seule façon d’y parvenir est de mener une enquête, d’aller à la racine du problème et de tenir les responsables responsables”, a-t-elle déclaré.

Les gymnastes demandent également une enquête indépendante sur le traitement par GymCan des cas d’abus.

GymCan a été invité à commenter la lettre, mais a déclaré qu’il publierait une réponse vendredi.

Un autre enfant gymnaste canadien a été agressé sexuellement et le gouvernement canadien continue d’ignorer les appels des athlètes pour une enquête par une tierce partie indépendante sur les abus dans la gymnastique canadienne. Gymnasts4Change Canada demande @PascaleStOnge_ prendre des mesures urgentes. pic.twitter.com/WBxGFHy44L — 🇨🇦Gymnasts4Change Canada (@Gym4ChangeCan) 21 juillet 2022



Avec des fichiers de la Presse canadienne