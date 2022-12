Le gouvernement fédéral financera une étude de faisabilité sur la recherche dans une décharge des restes de 2 femmes: AMC

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba a déclaré que le gouvernement fédéral couvrirait les frais d’une étude de faisabilité pour une éventuelle recherche d’un site d’enfouissement de la région de Winnipeg qui contiendrait les restes de deux femmes des Premières Nations.

La grande chef Cathy Merrick a déclaré mercredi à CBC News que le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, s’était engagé à couvrir les coûts de l’étude, la première étape pour déterminer si la décharge de Prairie Green sera excavée.

« Je suis très heureuse que nous soyons en mesure de nous unir pour offrir ce service, et cela mènera à de bonnes choses pour la région du Manitoba », a-t-elle déclaré.

CBC News a demandé un commentaire au bureau du ministre Miller.

L’étude de faisabilité sera menée par un anthropologue local, des membres du Service de police de Winnipeg, des membres de la Première Nation de Long Plain et un membre de l’AMC.

Kera Harris, fille de Morgan Harris, est embrassée par Cathy Merrick, grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, le 6 décembre. Merrick a déclaré à CBC News que le ministre des Relations Couronne-Autochtones couvrirait les coûts d’une étude de faisabilité pour rechercher une décharge. où la police pense que les restes de la mère de Harris se trouvent. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

“Ce comité va se réunir demain et ils seront en mesure de nous dire dans un court laps de temps quelles seront les prochaines étapes”, a-t-elle déclaré.

Mercredi, le ministre de la Sécurité publique, le ministre Marco Mendicino, a rencontré le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, et des représentants du gouvernement provincial et, bien qu’il ne s’engageait pas spécifiquement à verser des fonds fédéraux pour couvrir les frais d’une recherche, il a promis qu’il y aurait un soutien quelconque. .

“Les conversations d’aujourd’hui ont largement tourné autour de la manière dont nous pouvons offrir un soutien, que ce soit par le biais des ressources, de la technologie ou de la faisabilité, nous serons là pour vous aider”, a déclaré Mendicino. Pouvoir et politique hôte David Cochrane mercredi.

“Il y avait une offre très ferme et concrète d’aider comme nous le pouvons.”

Le premier ministre Justin Trudeau a également laissé entendre lors de la période des questions mercredi que des dollars fédéraux pourraient arriver.

Le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole lors de la période des questions aujourd’hui, suggérant que son gouvernement soutiendrait une recherche dans un site d’enfouissement dans la région de Winnipeg. (Radio-Canada)

« Nous avons reçu les lettres des familles. Nous voyons le niveau de douleur et le gouvernement fédéral cherchera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la province, la ville et quiconque a besoin de soutien en termes de fermeture et de justice pour ces familles », Trudeau a déclaré à la Chambre des communes.

Ces mises à jour surviennent le lendemain de l’envoi d’une lettre par les dirigeants des Premières Nations et les groupes autochtones du Manitoba demandant au gouvernement fédéral de financer leur recherche de sites d’enfouissement et d’appeler les Nations Unies pour obtenir de l’aide.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. La police de Winnipeg a déclaré le jeudi 1er décembre 2022 qu’elle avait accusé Jeremy Skibicki de meurtre au premier degré dans la mort des trois femmes, ainsi que d’une quatrième, que les membres de la communauté ont nommée Buffalo Woman, parce que la police ne la connaît pas. identité. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

La police allègue que Morgan Harris, Marcedes Myran, Rebecca Contois et une quatrième femme que les gens appellent Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman, ont été tués par le même homme sur une période de deux mois plus tôt cette année.

Les restes partiels de Contois ont été retrouvés en juin au site d’enfouissement de Brady Road, dans le sud de Winnipeg.

La police a déclaré que les restes de Myran et Harris se trouveraient dans la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg.

Plus tôt dans la journée, la chef de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, a également rencontré Smyth – avec la chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, la grande chef Cathy Merrick – quelques jours seulement après avoir demandé sa démission à la lumière de la décision du service de police de ne pas fouiller le Décharge de Prairie Green.

Elle a dit que c’était une réunion positive où Smyth a montré son soutien à leur recherche.

REGARDER | Décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, vue d’en haut :

Winnipeg envisage de rechercher dans une décharge les restes de 2 femmes autochtones tuées Les responsables de la ville de Winnipeg tentent de déterminer comment fouiller un site d’enfouissement censé contenir les restes de deux femmes autochtones. Un homme de Winnipeg est accusé de meurtre dans leur mort, ainsi que deux autres.

“La police de Winnipeg veut apporter son soutien et c’est la chose la plus importante qui est ressortie de la réunion d’aujourd’hui”, a déclaré Wilson.

Smyth a déclaré mercredi dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il soutenait les efforts de collaboration des dirigeants des Premières Nations et des groupes autochtones pour récupérer les restes de Harris et Myran.

Il a ajouté que la police participera à un comité de travail dirigé par Merrick sur la faisabilité d’une recherche de récupération.

Wilson a déclaré que la confiance de la communauté autochtone dans la police est faible à ce stade, mais elle espère qu’ils pourront tirer parti de cette réunion positive.

“La transparence, la sincérité et l’attention portée à toutes les déclarations qui sont faites”, sont des mesures importantes que la police peut prendre, a déclaré Wilson.

“La chose la plus importante en ce moment est de pouvoir marcher ensemble”, a-t-elle déclaré.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.