Le gouvernement fédéral finance des programmes pour aider les personnes handicapées à rejoindre le marché du travail

Le gouvernement fédéral cherche à rendre la main-d’œuvre canadienne plus inclusive en finançant six organisations à travers le pays qui visent à soutenir les travailleurs handicapés.

Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, a rendu visite à Ethos Career Management Group à Nanaimo le jeudi 1er juin pour annoncer un investissement de 16 millions de dollars dans des programmes qui offrent des possibilités de formation et d’emploi aux Canadiens vivant avec un handicap.

Parallèlement au financement du projet Skills Quest 4 Success d’Ethos, un cours en ligne axé sur les compétences personnelles d’employabilité telles que la communication, les compétences numériques et la créativité, le ministre a également annoncé un montant supplémentaire de 3 millions de dollars pour permettre à Ethos de mettre en place un programme Entrepreneurs on the Rise ciblé au travail indépendant pour les femmes handicapées.

« Davantage d’employeurs doivent reconnaître l’importance de l’inclusion du handicap dans leur travail… », a déclaré Qualtrough. « Nous n’atteindrons pas notre plein potentiel économique si nous n’éliminons pas à chaque fois toutes les barrières et tous les obstacles auxquels fait face ce vivier de talents inexploité. En période de pénurie de main-d’œuvre, il ne pourrait être plus nécessaire ou pertinent de franchir ce grand pas en tant qu’employeur et d’embaucher en toute confiance, et vous en récolterez les fruits.

Le ministre a fait référence à une étude du Conference Board du Canada qui a révélé que si 850 000 Canadiens handicapés qui sont actuellement au chômage ou sous-employés éliminaient les obstacles pour leur permettre de participer pleinement au marché du travail, « vous avez un taux de 2 % augmentation du PIB.

En partenariat avec Community Futures BC, le projet Entrepreneurs on the Rise offrira à environ 200 femmes handicapées de la Colombie-Britannique l’occasion de créer et de mettre en œuvre leurs propres concepts et plans d’affaires sur deux ans. Un communiqué de presse indique que les participants auront accès à des compétences fondamentales qui leur permettront de lancer leur propre entreprise en toute confiance.

Deborah Bromley, PDG d’Ethos, a déclaré qu’elle avait fait des recherches sur les femmes handicapées pour sa maîtrise et que les recherches ont montré que les femmes sont confrontées à de plus grands défis et à des défis différents de ceux des hommes sur le marché du travail.

« Bien qu’il y ait encore des obstacles pour les femmes, ce que la recherche a montré, c’est que des programmes comme celui-ci les aideront à surmonter les obstacles… », a-t-elle déclaré. « L’entrepreneuriat ou le travail indépendant et le mentorat sont l’une des deux façons dont les femmes peuvent sortir de la pauvreté et devenir des employées, et notre programme offre les deux. »

Outre Ethos, les autres bénéficiaires du financement comprennent le Saskatchewan Abilities Council, la Team Work Cooperative, la CBDC Resigouche, l’Association des malentendants canadiens et le Conseil canadien de la sécurité.

