Le gouvernement fédéral expulse l’ancien gardien du camp de concentration nazi qui a vécu pendant des années dans le Tennessee

Un homme de 95 ans Un homme du Tennessee a été expulsé pour son rôle dans la garde d’un camp de concentration nazi en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, a annoncé samedi le ministère américain de la Justice.

Les autorités allemandes ont confirmé que Friedrich Karl Berger était arrivé samedi à Francfort et avait été remis aux enquêteurs pour interrogatoire, a rapporté l’Associated Press.

Berger combattait la déportation depuis au moins un an. Un juge de l’immigration à Memphis, Tennessee, a jugé en février 2020 que Berger pouvait être expulsé en vertu d’une loi fédérale de 1978 appelée l’Amendement Holtzman parce qu’il servait volontairement de « garde armé de prisonniers dans un camp de concentration où la persécution a eu lieu », a déclaré le DOJ. dans un communiqué de presse.

Le tribunal a conclu que Berger avait aidé à garder un sous-camp près de Meppen, en Allemagne, qui abritait principalement des civils russes, hollandais et polonais en plus des prisonniers juifs et des opposants politiques des nazis. Au cours de l’hiver 1945, le tribunal a constaté que les prisonniers y étaient détenus dans des conditions «atroces» et travaillés «jusqu’à l’épuisement et à la mort».

Les procureurs allemands accusent un homme de 100 ans:Un ancien garde SS nazi accusé de 3518 chefs d’accusation de complicité de meurtre, selon les autorités

Lorsque les nazis ont abandonné le camp, Berger a aidé à garder les prisonniers lors d’une évacuation forcée vers le camp de concentration de Neuengamme. Le «voyage inhumain a duré deux semaines et a coûté la vie à environ 70 prisonniers, selon le communiqué.

Dans une interview accordée au Washington Post l’année dernière, Berger a déclaré qu’il était âgé de 19 ans dans la marine allemande lorsqu’il a reçu l’ordre de travailler dans le camp pendant les derniers mois de la guerre. Il a dit qu’il n’était là que pendant une courte période et a nié porter une arme.

«Après 75 ans, c’est ridicule. Je ne peux pas y croire », a déclaré Berger au journal. «Je ne peux pas comprendre comment cela peut arriver dans un pays comme celui-ci. Vous me forcez à sortir de chez moi.

Les procureurs ont déclaré que Berger avait admis qu’il n’avait jamais demandé un transfert du service de garde du camp de concentration. En vivant à Oak Ridge, Tennessee, où il a dit qu’il gagnait sa vie en construisant des machines à dénuder, il a continué à recevoir une pension de l’Allemagne basée en partie sur son «service de guerre», selon le communiqué.

Une fiche récupérée sur un navire coulé a aidé à établir le dossier contre Berger, a rapporté le Washington Post. La carte, qui contenait des détails sur le travail de Berger, figurait parmi les 2000 stockées sur un navire allemand bombardé par des avions britanniques en 1945.

Berger a déménagé au Canada après la guerre, puis est arrivé aux États-Unis en 1959.

Les procureurs allemands ont déclaré en décembre qu’ils n’avaient pas été en mesure de réfuter le récit de Berger selon lequel il n’avait observé aucun abus au camp de concentration, a rapporté l’Associated Press. Les procureurs ont déclaré qu’ils examineraient à nouveau l’affaire lorsque Berger serait renvoyé en Allemagne.