Le gouvernement fédéral examine le traitement des adultes souffrant de troubles mentaux dans l’Oklahoma

OKLAHOMA CITY (AP) – Une enquête sur les droits civils sur le traitement des personnes atteintes de maladies mentales par la police de l’État d’Oklahoma, d’Oklahoma City et d’Oklahoma City a été annoncée jeudi par le ministère américain de la Justice.

“Nous déterminerons si l’État discrimine les adultes atteints de maladie mentale dans le comté d’Oklahoma”, où se trouve Oklahoma City, en violation de la loi fédérale “en s’appuyant sur les cadres institutionnels pour servir les adultes lorsqu’ils pourraient l’être dans la communauté”, a déclaré le procureur général adjoint. dit Kristen Clarke.

Clarke, de la division des droits civils du ministère de la Justice, a déclaré que l’enquête en Oklahoma s’inscrivait dans le cadre d’enquêtes similaires qui incluent Minneapolis ; Phénix; Louisville, Kentucky; et les États du Kentucky, du Missouri et de la Caroline du Sud.

Les enquêtes font partie des efforts déployés par la Division des droits civils pour appliquer de manière plus agressive une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1999 visant à garantir que les personnes handicapées ne soient pas inutilement isolées tout en recevant l’aide du gouvernement.

L’agence a lancé l’initiative sous l’administration Obama et le ministère de la Justice, sous la direction du procureur général Merrick Garland, s’est engagé à donner la priorité aux affaires de droits civils pour garantir l’égalité d’accès et la justice en vertu de la loi.

En plus des enquêtes approfondies sur les pratiques policières dans plusieurs grandes villes, le département examine les conditions de détention dans plusieurs États et examine les conditions dans les établissements de santé mentale.

L’Oklahoma “coopérera pleinement avec l’enquête du ministère de la Justice”, selon un communiqué de Kate Vesper, porte-parole du gouverneur Kevin Stitt.

Le chef de la police d’Oklahoma City, Wade Gourley, a déclaré dans un communiqué que le département avait appris jeudi matin l’enquête sur la réponse du département aux appels impliquant des personnes atteintes de maladie mentale ou de problèmes de comportement.

“Nous avons l’intention de coopérer avec l’USDOJ et nous sommes impatients de travailler avec eux dans le but de fournir les moyens les plus sûrs et les plus efficaces de répondre à ces types d’appels”, a déclaré Gourley.

Un porte-parole de la ville d’Oklahoma City a déclaré qu’un communiqué serait publié plus tard jeudi.

Un haut responsable du ministère de la Justice, qui n’est pas autorisé à commenter publiquement, a déclaré que l’enquête avait été déclenchée par des plaintes d’une organisation de défense de la santé mentale, mais n’a pas identifié l’organisation.

Deux des plus grandes organisations de défense de la santé mentale de l’État, la National Alliance on Mental Illness-Oklahoma et l’Alliance of Mental Health Providers of Oklahoma, n’ont pas immédiatement renvoyé les appels téléphoniques pour commentaires.

Le responsable a déclaré que l’enquête ne visait pas la prison troublée du comté d’Oklahoma ni les fusillades mortelles de la police dans la ville, mais les deux pourraient être impliqués si des violations des droits des personnes atteintes de maladies mentales étaient découvertes.

“Nous examinerons les rencontres de la police avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale, si des fusillades mortelles par la police font partie de ces rencontres, elles feront l’objet d’une enquête”, tout comme le traitement des détenus souffrant de maladies mentales, a déclaré le responsable.

“L’enquête examinera si l’Oklahoma ne fournit pas de services de santé mentale communautaires” qui incluent le traitement, le logement et l’emploi, a déclaré Clarke.

Les enquêteurs examineront également la réponse de la ville aux appels au 911 concernant les adultes handicapés mentaux et si la police se conforme à la loi américaine sur les personnes handicapées, selon Clarke.

Ken Miller, l’Associated Press