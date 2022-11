Le gouvernement fédéral et l’Assemblée des Premières Nations vont de l’avant dans le processus de réforme pour résoudre les griefs historiques

L’Assemblée des Premières Nations (APN) et le gouvernement fédéral vont de l’avant avec des mesures visant à améliorer la façon dont les griefs historiques sont résolus.

Un groupe de travail a été lancé plus tôt ce mois-ci pour élaborer des options à examiner par le cabinet fédéral afin de réformer le processus, notamment en traitant le conflit d’intérêts du gouvernement dans la gestion des revendications particulières en établissant un centre indépendant fondé sur le consensus pour examiner les revendications.

« Le besoin immédiat est de remédier à cela, c’est de créer un processus indépendant qui est complètement séparé du gouvernement fédéral », a déclaré Paul Prosper, chef régional de l’APN Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve.

“Le travail ne fait que commencer et il y a encore des discussions difficiles devant nous.”

Le Centre ne remplacera pas le Tribunal des revendications particulières

Les revendications particulières portent sur les manquements aux obligations juridiques de la Couronne concernant les traités, l’administration des terres et des ressources et les fiducies des Premières Nations. Actuellement, il y a 318 revendications particulières en négociation active et 173 toujours en cours d’évaluation.

Le Tribunal des revendications particulières, un organisme décisionnel indépendant visant à accélérer le règlement des revendications, a été créé en 2008 dans le cadre de la politique du gouvernement fédéral La justice enfin et de l’initiative conjointe avec l’Assemblée des Premières Nations.

Paul Prosper est le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations pour la Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve. (Paul Palmer/CBC)

Il est utilisé lorsque les revendications n’ont pas été acceptées pour négociation dans les trois ans ou n’ont pas pu être résolues par un règlement négocié dans les trois ans. Cependant, le tribunal ou la commission a actuellement un plafond de récompense de 150 millions de dollars en compensation pour les réclamations.

M. Prosper a déclaré que bien que des améliorations aient été apportées au fil des ans au processus des revendications particulières, il existe toujours une participation importante du gouvernement fédéral en ce qui concerne la gestion et le financement de la recherche sur les revendications.

Le centre ne remplacerait pas le tribunal, a-t-il dit, mais serait plutôt un processus préliminaire utilisé pour aider à administrer la gestion des réclamations.

Les Premières Nations préconisent depuis longtemps un processus indépendant, car le gouvernement fédéral est le défendeur dans les revendications, mais contrôle le financement, l’examen et l’acceptation des revendications, ainsi que l’accès aux négociations et aux preuves.

“Ils sont le juge, le jury et le bourreau”, a déclaré Ratitsénhaienhs (chef) Mike Delisle Jr., de Kahnawake, au sud de Montréal.

“Pour Justice Canada, être la référence pour valider si la réclamation est légitime ou non est évidemment un conflit d’intérêts.”

Mike Delisle Jr. est l’ancien grand chef et l’actuel chef de conseil au Conseil mohawk de Kahnawake. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Delisle a travaillé sur le grief foncier vieux de plus de 300 ans du Conseil Mohawk de Kahnawake contre la Seigneurie de Sault St. Louis pendant plus de deux décennies. Le gouvernement fédéral a accepté de négocier le grief dans le cadre du processus des revendications particulières du Canada en 2003, mais il y a eu peu de progrès ces dernières années.

Delisle a déclaré qu’il aimerait voir un processus plus rationalisé qui évolue à un rythme “adéquat”, y compris un processus qui donne la priorité au retour des terres.

“Qu’il s’agisse du terrain existant ou d’un intérêt continu pour le terrain, qu’il s’agisse d’un terrain de remplacement, il y a beaucoup d’options”, a déclaré Delisle.

“Mais ces choses doivent être sur la table pour que nous puissions discuter plutôt qu’ils ne lèvent la main en disant” Désolé, cela ne correspond pas à la politique “.

48 réclamations réglées jusqu’à présent cette année

Le groupe de travail vise à présenter des options de réforme au cabinet fédéral d’ici l’hiver 2024.

Entre-temps, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré que le gouvernement accélère le processus actuel des revendications particulières.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, s’adresse à l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations à Vancouver en juillet. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

“Nous nous dirigeons vers une année record de règlement cette année, tant en nombre qu’en taille”, a-t-il déclaré.

“Mais encore une fois, ce n’est pas assez rapide compte tenu du volume qui existe et de l’augmentation des réclamations que nous constatons.”

Entre le 1er janvier et le 14 novembre de cette année, 48 réclamations ont été réglées pour un total de 2 221 525 035 $. Cela comprend un règlement de revendications territoriales de 1,3 milliard de dollars avec la nation Siksika en juin.

Terre de retour

Miller a déclaré que le gouvernement était également ouvert au règlement des revendications avec un meilleur processus de restitution des terres.

Les accords de règlement récents ont inclus une composante où les communautés ont la possibilité de racheter des terres sur une base acheteur/vendeur consentant par le biais du processus d’ajouts aux réserves.

Bien qu’il y ait eu des exemples de succès, Miller a déclaré qu’ils étaient rares et espacés.

“Le retour des terres signifie différentes choses pour différentes personnes. La pire façon de revenir sur les terres est de suivre la façon dont nous le faisons actuellement, c’est-à-dire le processus d’ajout aux réserves”, a-t-il déclaré.

“La terre est une rareté et elle est au cœur de l’identité autochtone et c’est quelque chose que nous devons vraiment aborder d’une meilleure façon.”