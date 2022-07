Le gouvernement fédéral est invité à sévir contre le faux art autochtone et les violations du droit d’auteur

L’art des Premières Nations, des masques sculptés à la main aux mâts totémiques, s’appuie sur des générations de traditions et de compétences et peut prendre des mois à être fabriqué.

Mais un flot de contrefaçons et de contrefaçons commerciales produites en Asie et en Europe de l’Est exploite la culture autochtone et les prive de revenus, disent les artistes.

L’un des artistes autochtones bien connus dont les images sont reproduites sans autorisation est le sculpteur de la Colombie-Britannique Richard Hunt.

“J’ai empêché les gens de faire des cartes postales de mon travail que j’ai découvert. À Bali, en Indonésie, ils fabriquent des masques de la côte nord-ouest. Ils les vendent comme indigènes”, a-t-il déclaré.

“Ces choses doivent être arrêtées. Nous avons besoin de l’aide du gouvernement. C’est comme le capteur de rêves venant de Taïwan ou de Chine. Acheteur, méfiez-vous.”

Le gouvernement fédéral fait face à des appels à l’action, notamment de la part d’un sénateur qui souhaite une réforme de la loi sur le droit d’auteur, une unité pour aider les artistes autochtones à traquer les contrefaçons et à renforcer les contrôles aux frontières pour l’art de style autochtone.

Hunt a déclaré que l’augmentation des tarifs sur les importations de copies pourrait les ralentir, mais il a déclaré que les contrefaçons sont produites en masse, sapant les véritables artistes autochtones et rendant plus difficile pour les jeunes sculpteurs des Premières Nations de gagner leur vie dans ce qu’il dit être une industrie d’un milliard de dollars.

La sénatrice Patricia Bovey, la première historienne de l’art à siéger au Sénat, a déclaré que l’industrie du faux art autochtone peut valoir des millions de dollars et viole les droits de propriété intellectuelle des artistes.

Elle fait pression sur le gouvernement pour qu’il réforme la loi sur le droit d’auteur afin de mieux protéger les artistes autochtones contre les entreprises peu scrupuleuses qui reproduisent leurs images à leur insu.

Les œuvres autochtones non autorisées et contrefaites vont des reproductions d’art des Premières Nations sur des t-shirts, des couvre-lits, des bols et des sacs en plastique, aux masques sculptés et aux mâts totémiques fabriqués à partir de bois cultivé en Asie du Sud-Est.

La sénatrice Patricia Bovey répond à une question lors d’une conférence de presse à Ottawa le 29 janvier 2018. Bovey fait pression sur le gouvernement pour qu’il réforme la loi sur le droit d’auteur afin de mieux protéger les artistes autochtones contre les entreprises peu scrupuleuses qui reproduisent leurs images à leur insu. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Beaucoup d’entre eux sont des copies presque exactes d’œuvres originales dans des galeries au Canada et le problème est aigu avec l’art de la côte ouest.

Bovey a déclaré qu’elle souhaitait que les ministres mettent en place une unité pour aider les artistes autochtones dont le travail est reproduit à leur insu à retrouver et à chasser ceux qui ont enfreint leurs droits d’auteur – au moins pour qu’ils puissent être payés.

Non seulement les artistes autochtones se font voler leurs créations, a-t-elle dit, mais les personnes qui achètent des œuvres autochtones au Canada et à l’étranger peuvent ne pas savoir qu’elles peuvent être fausses ou qu’elles ont été produites sans la permission de l’artiste.

Bovey dit qu’elle a été choquée de constater que certaines images sur des t-shirts orange réalisés à la suite de la découverte de tombes anonymes l’année dernière ont été reproduites à l’insu des artistes par des entreprises à but lucratif, ne collectant pas de fonds pour des causes autochtones.

Elle avertit les acheteurs d’œuvres autochtones de demander avant d’acheter d’où vient l’œuvre, si elle a été réalisée avec la permission de l’artiste et si l’artiste est rémunéré.

“C’est un problème vraiment sérieux”, a-t-elle déclaré. “C’est plagier l’oeuvre, c’est s’approprier l’oeuvre et les deux ont tort et les artistes n’ont pas les moyens de combattre tout cela devant les tribunaux.”

Aider les artistes autochtones à récupérer leurs droits d’auteur serait un exemple d’« action de réconciliation », a ajouté la sénatrice.

La loi sur le droit d’auteur doit protéger l’art autochtone, selon un sénateur

Elle a déclaré qu’elle souhaitait qu’un prochain examen de la Loi sur le droit d’auteur par le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez et le ministre de l’Innovation et des Sciences François-Phillippe Champagne inclue des protections pour les œuvres autochtones, qui, selon elle, font partie intégrante de la culture et de l’histoire du Canada.

Elle a également appelé à un mécanisme pour retrouver les entreprises fabriquant des œuvres autochtones ou ne payant pas les redevances des artistes, y compris en Chine et en Europe de l’Est.

“Nous avons tous une responsabilité à cet égard. Nous devons trouver des moyens de soutenir les artistes qui sont décriés de cette façon pour avoir des fonds légaux”, a-t-elle déclaré.

Alex Wellstead, porte-parole de Champagne, a déclaré que la révision de la Loi sur le droit d’auteur “protégerait davantage les artistes, les créateurs et les titulaires de droits d’auteur”.

Il a déclaré que “les peuples autochtones et les artistes seront consultés dans le processus”.

La loi actuelle sur le droit d’auteur offre une protection aux artisans et aux artisans autochtones, y compris les sculpteurs et les bijoutiers inuits. Bovey a déclaré que le processus est si complexe et prend tellement de temps que peu d’artistes ont le temps de le poursuivre.

Elle a dit qu’elle voulait également des contrôles plus étroits aux frontières et des enquêtes sur la provenance et la destination de l’art dans les styles autochtones canadiens – en particulier l’art fabriqué à partir de bois qui n’est pas originaire du Canada.

Un écusson de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est visible sur un agent à Calgary le 1er août 2019. La sénatrice Patricia Bovey veut des contrôles plus étroits aux frontières pour l’art dans les styles autochtones canadiens, mais l’ASFC dit que, en ce moment, “il y a aucune restriction à l’importation liée aux articles qui imitent l’art autochtone. » (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

De faux masques et des sculptures autochtones ont été ouvertement vendus aux touristes à Vancouver comme authentiques, a déclaré Lucinda Turner, une apprentie du sculpteur Nisg’aa et sculpteur de mâts totémiques Norman Tait.

Turner, décédé cette semaine, a passé des années à répertorier, suivre et contester les œuvres autochtones frauduleuses prétendant être authentiques, et a donné des conférences sur le sujet.

Hunt a déclaré qu’elle avait beaucoup fait pour attirer l’attention sur le commerce illicite et avait aidé de nombreux artistes autochtones à revendiquer leurs droits d’auteur.

Dans une lettre ouverte au gouvernement en novembre dernier, Turner a déclaré que plus de 1 000 images appropriées avaient été supprimées après qu’elle et d’autres aient écrit des lettres de retrait soutenant les artistes dont le droit d’auteur avait été violé.

Lors d’une conférence au Burke Museum of Natural History and Culture à Seattle, elle a déclaré que quelques sculptures copiées en acajou avaient un aspect si authentique qu’elles ont été accrochées dans des galeries canadiennes.

Parmi les contrefaçons qu’elle a identifiées figurent des reproductions de sculptures du XIXe siècle dans de grands musées, comme un hochet de castor du British Museum, et des copies d’œuvres d’artistes contemporains de la côte nord-ouest, dont le célèbre sculpteur Bill Reid.

Elle a fait pression sur le gouvernement fédéral pour une plus grande protection des artistes autochtones et a appelé à une loi – comme celle des États-Unis – qui imposerait d’énormes amendes pour la vente d’œuvres autochtones qui ne sont pas authentiques.

La loi américaine sur les arts et l’artisanat indiens criminalise la fausse représentation et la copie de l’art autochtone. Il existe également une ligne d’assistance téléphonique sur les faux objets d’art au sud de la frontière pour faciliter le signalement des copies non autorisées.

Dans la lettre ouverte au gouvernement fédéral, elle a appelé à des mesures pour lutter contre les fausses déclarations sur le marché en ligne.

Des acheteurs bien intentionnés essayant de soutenir le mouvement Orange Shirt ont été dupés en achetant des vêtements dont les peuples autochtones ne gagneraient rien – y compris les artistes dont les images avaient été utilisées, a-t-elle déclaré.

Des acheteurs bien intentionnés qui tentent de soutenir le mouvement des chemises orange ont été dupés en achetant des vêtements dont les peuples autochtones ne gagneraient rien, disent les défenseurs. (Patrice Lessard)

Le mouvement des femmes et filles autochtones disparues et assassinées a également été exploité par des entreprises lucratives fabriquant des sacs à main et des t-shirts avec des images autochtones sans la permission des artistes, a-t-elle averti.

Internet a conduit à la commercialisation massive d’images d’art et d’artefacts cérémoniels frauduleux, copiés ou volés par des entreprises n’ayant aucun lien avec les artistes autochtones, a-t-elle déclaré.

Bovey a déclaré qu’elle prévoyait de soulever à nouveau la question avec les ministres lorsque le Sénat reviendra de ses vacances d’été. Elle a dit que peu de gens se rendent compte que l’art autochtone en vente dans les magasins canadiens pourrait être fabriqué en Chine, en Europe de l’Est et à Taïwan.

“Les acheteurs ne savent pas, les artistes n’ont pas les moyens de le surveiller et les prédateurs s’en donnent à coeur joie”, a-t-elle dit.

“C’est du vol de leur iconographie. C’est du vol du patrimoine culturel des gens et c’est à la fois moralement et légalement répréhensible.”

L’Agence des services frontaliers du Canada a déclaré qu’il n’y avait actuellement “aucune restriction à l’importation liée aux articles qui imitent l’art autochtone”.