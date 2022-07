Le gouvernement fédéral espère qu’un nouveau site Web pourra empêcher les décès dus à l’aggravation de la chaleur

WASHINGTON (AP) – Le gouvernement fédéral espère qu’un nouveau site Web pourra aider les gens et les gouvernements locaux à combattre la chaleur de plus en plus meurtrière d’un monde qui se réchauffe toujours.

Quelques jours après que près de la moitié du pays – 154,6 millions d’habitants – ait transpiré à travers une vague de chaleur torride, qui pour l’Occident, n’est pas tout à fait terminée, l’administration Biden a dévoilé mardi heat.gov, qui comprend des cartes, des prévisions et des conseils de santé. Le gouvernement ne peut pas abaisser les températures à court terme, mais il peut réduire le nombre de morts dues à la chaleur, ont déclaré des responsables.

“Juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre et les étés deviennent de plus en plus chauds et meurtriers”, a déclaré le chef de la National Oceanic and Atmospheric Administration, Rick Spinrad. “La température moyenne annuelle des États-Unis contigus s’est déjà réchauffée au cours des dernières décennies et devrait augmenter de 5 à 9 degrés Fahrenheit (2,8 à 5 degrés Celsius) d’ici la fin de ce siècle.”

Mais les responsables ont déclaré que même si la chaleur est le tueur météorologique n ° 1 et que le réchauffement s’aggrave, les décès peuvent toujours être évités. C’est le but du site Web.

“Nous n’avons pas à accepter” les décès dus à la chaleur, a déclaré mardi la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. “Cela ne doit pas être comme ça.”

Le nouveau site Web s’adresse à la fois aux planificateurs locaux pour les aider à décider s’il fait trop chaud pour les travaux routiers, aux agriculteurs pour des conseils de plantation et de récolte, et même « à une mère qui essaie de décider cet été : est-il sécuritaire pour vos enfants de jouer dehors ? ou aller au camp d’été? dit Raimondo.

Pat Breysse, directeur de la santé environnementale aux Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que les prévisions proposées par le nouveau site Web peuvent aider les autorités à planifier à l’avance la chaleur extrême et à protéger les personnes les plus à risque, en mettant en place des centres de refroidissement et en fournissant de l’eau, par exemple.

“Il y a une foule de choses que nous pouvons faire avec cet avertissement préalable à partir des données que la NOAA nous fournit, en particulier du point de vue de la santé”, a déclaré Breysse. Il a souligné les efforts antérieurs du Rhode Island, du Maine, du New Hampshire et du Vermont pour modifier les avertissements de chaleur des services météorologiques afin de les rendre plus efficaces pour les résidents de la Nouvelle-Angleterre.

Le nouveau site Web pourrait être utilisé immédiatement car des températures record sont prévues pour Spokane, Washington et Boise, Idaho – une chaleur comprise entre le bas et le milieu des années 100, a déclaré Spinrad.

Le site Web fait suite à d’autres actions de l’administration Biden sur la chaleur, notamment une aide financière pour aider à la climatisation des résidents à faible revenu, des subventions pour la construction de nouveaux centres de refroidissement, des règles à venir pour les travailleurs à l’extérieur dans la chaleur et une aide aux villes pour refroidir les îlots de chaleur urbains avec plus couvert arboré. Appelant le changement climatique “une urgence”, mais s’arrêtant avant d’invoquer des mesures d’urgence, le président Biden a promis la semaine dernière plus d’action pour lutter contre le réchauffement climatique.

Des experts extérieurs ont déclaré que le site Web multi-agences et l’action étaient en retard.

“Il s’agit d’une étape importante pour augmenter les risques de chaleur”, a déclaré Marshall Shepherd, professeur de météorologie à l’Université de Géorgie et ancien président de l’American Meteorological Society. “Pendant trop longtemps, la chaleur a été l’un des aléas météorologiques les plus meurtriers, mais elle languit du point de vue de l’urgence”, ignorée du public, des médias et des décideurs. Shepherd a déclaré que les gens se précipitaient à l’intérieur sous la menace de la foudre ou d’une tornade, mais s’efforçaient lorsque l’indice de chaleur était de 100 ou plus.

La climatologue de l’État de Caroline du Nord, Kathie Dello, a déclaré: “La chaleur extrême est l’un de nos plus grands défis en tant que comté et je suis ravie de voir la coopération inter-agences.”

Il est important que le site Web montre que la chaleur n’est pas seulement un problème pour aujourd’hui « mais pour l’avenir », a déclaré Dello.

Compte tenu des tendances au réchauffement, cet été avec ses vagues de chaleur généralisées “sera probablement l’un des étés les plus frais du reste de notre vie”, a déclaré Raimondo. “C’est une chose assez effrayante.”

Wildeman a rapporté de Hartford, Connecticut.

Par Seth Borenstein et Mary Katherine Wildeman (), Associated Press