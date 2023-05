Le gouvernement fédéral envisage une réduction de 50 % de l’espace de bureau

Le gouvernement fédéral prévoit de décharger jusqu’à la moitié de ses immeubles de bureaux à travers le pays, citant l’augmentation du travail à distance et hybride.

Le sous-ministre des Services publics et de l’Approvisionnement (SPAC), Paul Thompson, a fait ce commentaire au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires lundi.

« Nous voyons une opportunité pour une réduction assez significative dans les années à venir de l’espace de bureau », a-t-il déclaré.

« Notre objectif précédent était de réduire le portefeuille de 40 %. Nous pensons maintenant que nous pouvons le réduire plus près de 50 % comme objectif. »

Thompson a déclaré que le gouvernement envisageait de réduire l’empreinte de ses bureaux depuis avant la pandémie de COVID-19, et que le modèle de travail hybride a renforcé ces plans.

« Il y avait des opportunités avant même la pandémie parce que nous ne l’utilisions pas de manière optimale. Maintenant, ajoutez à cela le modèle de travail hybride, nous voyons une opportunité importante de consolider l’espace de bureau et en même temps de poursuivre l’écologisation, l’accessibilité… et d’avoir un plus petite empreinte mais plus conçue pour un objectif. Ce projet se poursuit, chaque département spécifiant ses besoins futurs.

SPAC a déclaré dans une déclaration à CTV News Ottawa qu’il en était encore au début du processus.

« Le processus d’aliénation des propriétés fédérales comprend un certain nombre d’étapes et d’activités de diligence raisonnable, ainsi que la sollicitation d’expressions d’intérêt public auprès des ministères fédéraux, des sociétés d’État mandataires, des provinces, des municipalités et des groupes autochtones. Ce processus peut prendre plusieurs années. dit la déclaration.

Plus tôt ce mois-ci, SPAC a déclaré qu’il élaborait un plan de portefeuille immobilier à long terme pour « optimiser » ses espaces de bureaux, réduire ses coûts d’exploitation et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Dix immeubles de la région de la capitale nationale sont déjà sur la liste d’aliénation par vente ou transfert.

On ne sait pas combien d’autres bâtiments à Ottawa et à Gatineau, au-delà des 10 déjà spécifiés, le gouvernement déchargerait ou quel serait le calendrier pour la vente ou le transfert de ces bâtiments. Le gouvernement fédéral a une empreinte importante dans la région de la capitale nationale, avec plus de 2 000 propriétés, bien qu’elles ne soient pas toutes des immeubles de bureaux.

Selon les statistiques de PSPC, il est le gardien d’environ 6,2 millions de m². de bureaux, dont plus de la moitié dans la région de la capitale nationale. SPAC détient le deuxième plus important portefeuille immobilier du gouvernement fédéral, en superficie, derrière la Défense nationale.

Le député libéral d’Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, a déclaré à CTV News Ottawa dans un communiqué qu’il était heureux de voir le gouvernement réévaluer ses besoins en espace de bureau.

« Cela offre amplement d’occasions dans la région de la capitale nationale de réaménager ces propriétés et de les convertir en logements abordables et sociaux, ainsi qu’à des fins communautaires, créatives et commerciales », a-t-il déclaré. « J’ai hâte de travailler avec des partenaires autochtones, sans but lucratif et commerciaux pour tirer parti de ces bâtiments alors que nous nous efforçons de revitaliser le centre-ville, de lutter contre l’itinérance chronique et d’amener plus de gens à travailler, à vivre et à visiter le centre-ville d’Ottawa.



CHANGEMENTS MAJEURS AU CENTRE-VILLE D’OTTAWA

Les fonctionnaires fédéraux sont de retour au bureau deux ou trois jours par semaine, après plus de deux ans de travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19. Mais la demande de garder le travail à distance dans la mesure du possible est forte. Le mois dernier, des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux se sont mis en grève, le travail à distance étant l’un des principaux points de friction.

La présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce d’Ottawa, Sueling Ching, dit qu’elle espère que le plus grand employeur de la ville réfléchira attentivement à ses plans pour les bâtiments du centre-ville.

« Nous encourageons vraiment le gouvernement à penser aux communautés dans lesquelles il est un employeur clé, comme Ottawa, à l’impact économique pour nous, et à participer à la revitalisation du centre-ville », a-t-elle déclaré.

Le départ des employés du gouvernement fédéral du centre-ville d’Ottawa a eu un effet important sur la ville. Les propriétaires d’entreprises ont à plusieurs reprises commenté la baisse du trafic piétonnier et des clients réguliers, et le personnel de la ville a noté des changements dans l’achalandage des transports en commun. De nombreux efforts ont été déployés pour encourager le gouvernement fédéral à ramener ses employés de bureau au centre-ville depuis la levée des restrictions en cas de pandémie.

Kevin McHale, directeur général de la ZAC de la rue Sparks, affirme que le centre-ville est en train de changer.

« Je ne pense pas que nous soyons en crise, mais je pense que nous sommes en pleine mutation », a-t-il déclaré. « Et c’est là que réside l’énigme; les personnes qui détiennent les leviers sur ce type de choses doivent prendre des décisions, s’y tenir et agir aussi vite qu’elles le peuvent. »



–Avec des fichiers de Leah Larocque de CTV News Ottawa.