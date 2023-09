Le gouvernement fédéral envisage de réduire d’un milliard de dollars le budget de la Défense nationale

Le gouvernement libéral envisage de réduire de près d’un milliard de dollars le budget annuel du ministère de la Défense nationale (MDN), une demande qui, selon le plus haut commandant militaire du pays, suscite des discussions « difficiles » au sein de l’armée.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, et le sous-ministre de la Défense, Bill Matthews, ont témoigné jeudi soir devant le comité de la défense de la Chambre des communes, où ils ont reconnu plus en détail les ramifications du plan de réduction des dépenses du gouvernement fédéral.

Plus tôt ce mois-ci, Eyre et Matthews ont publié une déclaration interne commune avertissant que le ministère devrait contribuer au plan global du gouvernement fédéral visant à réduire les dépenses.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a déclaré aux députés qu’il n’y avait « aucun moyen » de retirer 1 milliard de dollars du budget de la défense sans « impact ». (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« Il est impossible de retirer près d’un milliard de dollars du budget de la défense sans avoir d’impact », a déclaré Eyre devant la commission quadripartite. « C’est quelque chose avec lequel nous luttons actuellement. »

Le Budget principal des dépenses du MDN pour 2023-2024 indique que le budget du ministère pour cette année devrait s’élever à 26,5 milliards de dollars.

Jeudi, Eyre a décrit comment, plus tôt dans la journée, il avait eu une « séance très difficile » avec les commandants des différents services. Il a déclaré que cette réunion avait pour but « d’expliquer cela à notre peuple » à un moment où la situation internationale devient de plus en plus précaire – en partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’annonce des réductions prévues, qui n’ont pas été précisées, survient quelques semaines seulement après que le gouvernement libéral ait convenu avec d’autres alliés de l’OTAN de s’engager à faire de l’objectif de dépenses de défense de l’alliance de 2 pour cent du produit intérieur brut un « engagement durable ».

Pour tenir cet engagement, il faudrait une augmentation substantielle des crédits de défense.

Des réductions pourraient miner l’engagement du Canada à l’égard de l’OTAN

Selon le dernier rapport annuel de l’OTAN, le Canada a consacré environ 1,3 pour cent de son PIB à l’armée l’année dernière, soit bien en deçà de l’objectif. À la sortie du sommet de l’alliance à Vilnius, en Lituanie, le gouvernement libéral a été confronté à une tempête de mauvaise presse et à des pressions accrues de la part de ses alliés pour qu’ils augmentent son engagement financier.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure les réductions prévues affecteront l’engagement du Canada envers l’OTAN. L’Allemagne est également récemment revenue sur son engagement d’atteindre l’objectif de 2 %.

Matthews a déclaré jeudi au comité de la défense que le processus d’identification des réductions proposées était en cours et conduirait à une réduction des dépenses de « près de, je pense… 900 millions de dollars et du changement, » [which will] une montée en puissance sur quatre ans. »

Tout en insistant sur le fait que les coupes seraient prioritaires afin qu’elles « aient le moins d’impact possible », il a reconnu qu’« il y aura un impact ».

Matthews a déclaré que les réductions des dépenses viseraient à « minimiser l’impact sur la préparation militaire ».

Le porte-parole conservateur en matière de défense, James Bezan, a exigé des assurances sur ce point.

« Qu’est-ce que ça va rapporter ici sur un milliard de dollars cette année ? » Il a demandé. « Et comment allons-nous faire face à l’environnement de menace dans lequel nous nous trouvons si nous continuons à réduire plutôt qu’à investir dans nos Forces armées canadiennes ? »

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a laissé entendre que les réductions pourraient provenir des dépenses d’équipement. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a tacitement reconnu les réductions lors d’une comparution devant le même comité, avant le témoignage d’Eyre et Matthews.

« L’environnement fiscal actuel du Canada exige que lorsque nous dépensons l’argent des contribuables canadiens, nous le fassions avec prudence et réflexion. J’ai toujours considéré la dépense de l’argent des contribuables comme un investissement dans la création de valeur publique pour les Canadiens », a déclaré Blair. Les députés.

La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, ancienne ministre de la Défense, a déclaré en août aux autres ministres fédéraux qu’ils seraient tenus de réduire les dépenses gouvernementales de 15,4 milliards de dollars et qu’ils avaient jusqu’au 2 octobre pour présenter leurs idées.

À l’époque, Anand avait déclaré que le gouvernement libéral voulait s’assurer que l’argent était dépensé judicieusement tout en respectant les promesses clés du gouvernement, comme les soins dentaires et les services de garde d’enfants.

Blair a suggéré au comité de la défense qu’une partie des économies pourrait être réalisée en reportant les dépenses d’équipement prévues.

« Nous savons que nous devons examiner très attentivement les dépenses », a-t-il déclaré.

« Cela pourrait en fait nécessiter certains des investissements que nous savons devoir faire, [that] nous devrons peut-être faire des efforts sur une période plus longue en réponse à la situation budgétaire actuelle. »