Le gouvernement fédéral enquête sur Memphis PD Omega Psi Phis révoque les flics

Le meurtre gratuit de Tire Nichols va avoir des couches de conséquences et ces répercussions se produisent presque quotidiennement.

Dans le dernier rapport via NYPostle maire de Memphis, Jim Strickland, a annoncé que les services de police axés sur la communauté (COPS) du ministère de la Justice collaboreront avec l’Association internationale des chefs de police pour mener une enquête complète dans tous les coins et recoins du département de police de Memphis.

“Bien que nous ayons sans aucun doute un long chemin à parcourir sur la voie de la guérison, j’espère que tout au long de nos actions, les citoyens verront que nous travaillons pour être meilleurs et que nous nous dirigeons sur la bonne voie”, a déclaré Strickland.

Nous ne pouvons qu’espérer que cette enquête débouche sur une sorte de réforme radicale de la police, mais nous ne retiendrons pas notre souffle.

Dans un mouvement qui apportera plus de honte et de mauvaise réputation aux garçons noirs en bleu qui ont brutalement battu un camarade brotha, selon NBCNouvelles, Omega Psi Phi Fraternity, Incorporated a annoncé que trois des officiers qui ont assassiné Tyr étaient membres de leur organisation estimée. Nous disons « étaient » parce que les Ques ont officiellement révoqué leur adhésion. Tadarrius Bean, qui était président de son chapitre à l’Université du Mississippi, Emmitt Martin III, et Desmond Mills Jr. n’ont pas été nommés spécifiquement dans la déclaration et ont ensuite été dénoncés par l’appel commercial de Memphis. Le grand basileus Ricky L. Lewis a fait une déclaration publique traitant directement de la situation :

« Depuis, nous avons appris que trois des anciens policiers de Memphis impliqués dans cet horrible incident étaient membres de notre organisation. C’est dévastateur ! Avec effet immédiat, la Fraternité a révoqué l’adhésion des trois anciens policiers de Memphis et tous les privilèges connexes dont ils auraient pu bénéficier en tant que membres de notre Fraternité.

Bon sur le Ques! Avec autant de fierté qu’ils tirent de leurs membres et de leur mission, ce serait un regard terrible d’avoir des nègres lâches comme ces garçons de bacon sur la liste.