Le gouvernement fédéral enquête sur les tweets “dérangeants” d’un consultant sur un projet de lutte contre le racisme financé par le gouvernement

Le ministre fédéral de la Diversité dit qu’il prend des mesures à propos des tweets « dérangeants » d’un consultant principal sur un projet de lutte contre le racisme qui a reçu 133 000 $ de son ministère.

Ahmed Hussen a demandé à Patrimoine canadien de “regarder de près la situation” après ce qu’il a qualifié de “comportement inacceptable” de Laith Marouf, un consultant principal impliqué dans le projet financé par le gouvernement pour lutter contre le racisme dans la radiodiffusion.

Le compte Twitter de Marouf est privé mais une capture d’écran publiée en ligne montre un certain nombre de tweets avec sa photo et son nom.

Un tweet disait : « Vous connaissez tous ces sacs d’excréments humains à grande gueule, alias les suprématistes blancs juifs ; quand nous libérerons la Palestine et qu’ils devront retourner d’où ils viennent, ils redeviendront des salopes à voix basse de leurs (sic) maîtres suprématistes blancs chrétiens/séculiers.

Marouf a refusé les demandes de commentaires, mais interrogé sur le message, un avocat agissant pour Marouf a demandé que les tweets de son client soient cités « textuellement » et distingués entre la « référence claire de Marouf aux « suprématistes blancs juifs » » et les Juifs ou le peuple juif en général.

Marouf ne nourrit “aucune animosité envers la foi juive en tant que groupe collectif”, a déclaré l’avocat Stephen Ellis dans un e-mail.

L’année dernière, le Community Media Advocacy Centre a reçu une subvention de 133 800 $ du ministère du Patrimoine pour élaborer une stratégie antiraciste pour la radiodiffusion canadienne.

Marouf est répertorié comme consultant principal sur le site Web de CMAC et aurait déclaré que CMAC est « ravi de lancer » l’initiative « Élaboration d’une stratégie de lutte contre le racisme pour la radiodiffusion canadienne : Conversation et convergence » avec le soutien financier du programme d’action contre le racisme de Heritage.

Il a exprimé sa gratitude à «Patrimoine canadien pour leur partenariat et la confiance qu’ils nous ont imposée», affirmant que CMAC s’engage à «assurer l’exécution réussie et responsable du projet».

Hussen, qui est basé au Département du patrimoine, a déclaré dans un communiqué: “Nous condamnons ce comportement inacceptable d’un individu travaillant dans une organisation dédiée à la lutte contre le racisme et la discrimination.”

« Notre position est claire : l’antisémitisme et toute forme de haine n’ont pas leur place au Canada. C’est pourquoi j’ai demandé à Patrimoine canadien d’examiner de près la situation des propos dérangeants de la personne en question. Nous aborderons cette question avec l’organisation en conséquence, car cela va clairement à l’encontre des valeurs de notre gouvernement », a ajouté Hussen.

CMAC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le porte-parole du NPD en matière de patrimoine, Peter Julian, a déclaré que de tels commentaires en ligne étaient « totalement inacceptables », ajoutant que « tolérer les discours de haine est une complicité – cela doit cesser ».

“Nous appelons le ministre du Patrimoine à prendre des mesures drastiques et à résilier son contrat”, a déclaré le député. « Le ministre doit également être clair sur le processus de vérification lors de l’octroi des contrats. Le manque de diligence raisonnable est préoccupant, et les Canadiens méritent la transparence et la responsabilité.

Julian a déclaré que tous les Canadiens ont « la responsabilité d’agir dans la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et toutes les formes de haine ».

Irwin Cotler, un ancien ministre libéral de la Justice qui a été nommé envoyé spécial du Canada sur l’antisémitisme par le premier ministre Justin Trudeau, a déclaré que le tweet de Marouf faisant référence à des “sacs d’excréments humains à grande gueule” était “au-delà de la pâleur”.

Cotler a déclaré qu’il prévoyait de parler de la question aux responsables travaillant au sein du département du patrimoine pour lutter contre le racisme.

Shimon Koffler Fogel, président et chef de la direction du Center for Israel and Jewish Affairs, a déclaré que les Canadiens « devraient être consternés » par ses tweets.

«Patrimoine canadien doit revoir ses politiques de surveillance pour s’assurer que l’argent des contribuables canadiens est fourni à des groupes attachés aux valeurs canadiennes chères et à la lutte contre le racisme, la haine et la discrimination», a-t-il déclaré.

– Marie Woolf, La Presse Canadienne