Le gouvernement fédéral enquête sur les pratiques d’embauche de la police de l’État du Maryland

Le département américain de la Justice a ouvert une enquête sur la police de l’État du Maryland pour déterminer si l’agence s’était livrée à des pratiques d’embauche et de promotion racialement discriminatoires, ont annoncé vendredi les procureurs fédéraux.

La nouvelle de l’enquête fait suite à une série de plaintes de soldats noirs concernant le harcèlement et les mauvais traitements infligés par d’autres officiers blancs, des préoccupations qui ont attiré l’attention d’un législateur de l’État du Maryland l’année dernière.

“La discrimination n’a sa place sur aucun lieu de travail, et en particulier dans les forces de l’ordre”, a déclaré la procureure générale adjointe des États-Unis, Kristen Clarke, de la division des droits civils du ministère de la Justice, dans un communiqué de presse. “Notre enquête déterminera si le Département de la police d’État du Maryland a créé des barrières discriminatoires raciales pour les Noirs à la recherche d’opportunités d’emploi et de promotions et, si tel est le cas, identifiera les réformes nécessaires pour garantir l’égalité des chances en matière d’emploi.”

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, et le surintendant de la police de l’État du Maryland, le colonel Woodrow W. Jones III, ont été informés et se sont engagés à coopérer à l’enquête, selon le communiqué de presse.

“Des mesures importantes ont été prises et continuent de lutter même contre la perception de racisme ou de traitement injuste de quelque nature que ce soit”, a déclaré Jones dans un communiqué publié vendredi après-midi.

Le bureau de Hogan a publié une déclaration qualifiant la police de l’État du Maryland de “meilleure organisation policière du pays”. Il a déclaré que l’État avait engagé des fonds pour accroître la diversité et renforcer le recrutement.

“Il est important de veiller à ce que tout acte répréhensible soit traité, nous nous félicitons donc de cette enquête et nous nous sommes engagés à coopérer pleinement”, a déclaré Michael Ricci, porte-parole du bureau du gouverneur.

En 2021, la sénatrice de l’État du Maryland, Joanne Benson, du comté de Prince George, a déclaré que les soldats noirs accusaient l’agence de racisme et de discrimination, soulignant les disparités dans la discipline et les promotions, ainsi que la sous-représentation et les allégations de cas de représailles.

Benson a rencontré plus de 20 soldats noirs qui lui ont présenté des documents détaillant leurs revendications, a rapporté WRC à Washington en février 2021. La chaîne de télévision n’a pas identifié les soldats parce que ceux qui se sont exprimés violent la politique du département.

«Ils avaient les papiers. Ils avaient la preuve », a déclaré Benson. “Ils avaient fait leurs devoirs par rapport aux incidents survenus et aux problèmes qu’ils rencontraient.”

La boîte vocale du téléphone de Benson était pleine et elle n’a pas pu être jointe pour un commentaire vendredi.

Les statistiques fournies par la police de l’État du Maryland et rapportées par la WRC ont montré que les officiers noirs représentaient 8,9% des officiers supérieurs et 11% des sous-officiers de l’agence, très peu passant au rang de lieutenants.

Clark F. Ahlers, un avocat du Maryland qui représente les soldats noirs dans plusieurs procès contre la police d’État, a déclaré qu’il se félicitait de l’enquête du ministère de la Justice.

“Je pense que la police de l’État du Maryland s’est engagée dans un processus malheureux de discrimination contre les soldats de couleur”, a déclaré Ahlers.

“Je n’aurais pas besoin d’une enquête du ministère de la Justice pour me convaincre de discrimination raciale dans les rangs de la police de l’État du Maryland”, a-t-il déclaré.

Ahlers a déclaré qu’il avait eu quatre cas au cours des cinq dernières années qui “criaient à la discrimination” par l’agence, bien qu’aucun n’ait été directement lié à l’embauche ou aux promotions. L’un d’eux concernait une affaire qui était en faveur du soldat, qui, a déclaré Ahlers, est toujours aux prises avec le harcèlement du département.

Dans un autre cas, Ahlers a déclaré qu’il représentait un soldat noir qui avait utilisé une force minimale pour arrêter un automobiliste. Lui et d’autres officiers impliqués ont été blanchis dans l’incident. Par la suite, un soldat blanc a laissé une banane sur la voiture du soldat noir, a déclaré Ahlers.

Le soldat noir s’est plaint de cet acte et, après avoir refusé de retirer sa plainte, il a été inculpé d’agression au premier degré pour usage de la force, a déclaré Ahlers. L’accusation a finalement été abandonnée par le bureau du procureur de l’État. Quant à la plainte initiale concernant la banane placée sur sa voiture, la police de l’État du Maryland a déclaré que cela n’avait rien à voir avec la race, selon Ahlers.

