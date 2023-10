Le gouvernement fédéral engage 740 000 $ pour la recherche d’une décharge de la région de Winnipeg lors de la Journée nationale d’action pour les MMIWG

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Le gouvernement fédéral consacre 740 000 $ à un examen plus approfondi d’une éventuelle fouille d’une décharge dans laquelle, selon la police de Winnipeg, se trouvent les restes de deux femmes des Premières Nations qui, selon eux, ont été tuées par un tueur en série.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a fait cette annonce mercredi, Journée nationale d’action pour les MMIWG, un jour après que les électeurs du Manitoba ont élu leur premier premier ministre des Premières Nations, le chef du NPD, Wab Kinew.

Anandasangaree a déclaré que les fonds iront à la Première Nation de Long Plain, qui a participé à une étude de faisabilité, pour aider à déterminer plus de détails sur ce qui doit être fait du côté technique, logistique et personnel pour fouiller la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg. .

Un groupe a également marché mercredi devant l’Assemblée législative depuis le Musée canadien des droits de la personne et a planté 231 petites pancartes découpées en robe rouge sur le terrain législatif. Certains ont crié : « Fouillez les décharges… ramenez nos femmes à la maison. »

Cathy Merrick, grande chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, était parmi la foule.

Merrick a célébré la victoire de Kinew mardi soir aux côtés des proches de Marcedes Myran et Morgan Harris, les deux femmes des Premières Nations dont la dépouille, selon la police, se trouve à la décharge de Prairie Green.

« C’était vraiment agréable d’être là pour pouvoir [to] fais-leur mes câlins parce que nous sommes ensemble depuis un certain temps, et j’ai toujours dit que chaque fois que nous parlons de l’étude de faisabilité, des problèmes, ils devaient revivre cette douleur », a déclaré Merrick.

« J’espère que [moving] en avant que notre fardeau ne sera pas aussi lourd, mais il y aura toujours un fardeau jusqu’à ce que tout le travail soit terminé.

La grande chef de l’AMC, Cathy Merrick, embrasse Cambria Harris mardi soir après avoir appris que le chef du NPD, Wab Kinew, deviendra le prochain premier ministre du Manitoba. La police pense que la mère de Harris, Morgan Harris, faisait partie des quatre femmes tuées par un tueur en série présumé et que sa dépouille se trouve à la décharge de Prairie Green. (Viv Ketchum/Facebook)

Les enquêteurs pensent que Myran et Harris, tous deux originaires de Long Plain, ont été tués et que leurs restes ont été transférés à Prairie Green. Ce sont deux des quatre victimes que la police affirme avoir tuées Jeremy Skibicki.

Une étude de faisabilité sur une éventuelle recherche publiée plus tôt cette année estime que cela pourrait prendre entre un et trois ans et coûter entre 84 et 184 millions de dollars.

Ce rapport indiquait que les dangers potentiels liés à la fouille de la décharge pourraient être atténués grâce à diverses mesures de sécurité.

Le gouvernement progressiste-conservateur du Manitoba a déclaré qu’il n’aiderait pas à financer les recherches, invoquant des préoccupations en matière de santé et de sécurité des personnes impliquées.

Le parti a ensuite fait de la position contre la fouille de la décharge un élément clé de sa campagne électorale provinciale.

Ensuite, un sondage publié la semaine dernière suggérait que les Manitobains étaient divisés sur l’opportunité d’effectuer une recherche.

Mais la position du PC sur la fouille de la décharge n’a finalement pas réussi à trouver un écho auprès d’un nombre suffisant d’électeurs, puisque Kinew et les néo-démocrates les ont battus mardi aux élections provinciales.

« Il était vraiment difficile pour de nombreux Manitobains d’avoir un panneau publicitaire indiquant que le parti n’allait pas fouiller le site d’enfouissement », a déclaré Chris Adams, professeur adjoint d’études politiques à l’Université du Manitoba.

Niigaan Sinclair, professeur d’études autochtones à l’Université du Manitoba, a déclaré qu’il pense que l’utilisation de cela comme un coin signifierait la « catastrophe » des PC.

« Ils ont semblé franchement racistes et pour la majeure partie de la zone urbaine de Winnipeg, cela a été un véritable rebut », a déclaré Sinclair.

Une photo aérienne prise avec un drone cet été montre la décharge de Prairie Green, dans la municipalité rurale de Rosser, au nord de Winnipeg. (Jaison Empson/CBC)

L’étude de faisabilité indique également qu’il n’y a aucune garantie qu’une recherche permettra de retrouver des restes.

Kinew a déclaré pendant la campagne qu’il était néanmoins important d’essayer, et il a répété ces mots mercredi.

« Il sera important pour nous d’y parvenir, et encore une fois, il est important pour nous d’essayer », a déclaré Kinew.

« Je pense que la première tâche qui nous attend est de passer par la transition et de prêter serment en tant que nouveau gouvernement, et ce sera alors l’un des sujets que nous souhaitons aborder dès les premiers jours de notre administration. »

Kinew n’a pas encore engagé de montant précis pour la recherche. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une question urgente qui ne « nécessitait pas d’étude plus approfondie », mais s’est engagé à collaborer avec d’autres niveaux de gouvernement.

Le député libéral Dan Vandal (Saint-Boniface-Saint-Vital) a déclaré que le gouvernement fédéral a besoin d’un partenaire au sein du gouvernement provincial du Manitoba pour aller de l’avant dans les recherches.

« Je pense qu’il y aura probablement des conversations très intéressantes aujourd’hui », a déclaré Vandal, le ministre fédéral des Affaires du Nord.

Anandasangaree a déclaré que le financement aidera Long Plain à approfondir les scénarios de recherche présentés dans l’étude, avec l’aide des collaborateurs de Prairie Green et des gouvernements provinciaux et municipaux.

Le premier ministre désigné Wab Kinew s’exprime mercredi devant le grand escalier du Palais législatif du Manitoba. (Travis Golby/CBC)

Plus précisément, le soutien supplémentaire servira à enquêter sur les risques biologiques potentiels et les déchets identifiés dans l’étude de faisabilité.

Cette étude recommandait l’utilisation d’un système de bande transporteuse pour trier les débris ainsi que plusieurs projets de construction qui, selon Anandasangaree, seront examinés plus en détail.

Il a déclaré que l’espoir est que l’argent permettra d’explorer « les obstacles qui peuvent exister » sur le front du travail et des permis.

Les membres de Long Plain ont collaboré à l’étude avec le service de police de Winnipeg, l’Assemblée des chefs du Manitoba et un anthropologue local, avec l’aide du soutien fédéral annoncé à la fin de l’année dernière.

Des gens se rassemblent sur la Colline du Parlement pour appuyer la recherche d’une décharge le 18 septembre. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

« L’annonce de financement d’aujourd’hui constitue une étape prometteuse et significative dans notre démarche collective visant à aider les familles à guérir », a déclaré Kyra Wilson, chef de la Première nation de Long Plain, dans un communiqué.

Anandasangaree s’attend à ce que les recherches supplémentaires prennent 90 jours et que tous les niveaux de gouvernement se réuniront ensuite avec les familles pour décider des prochaines étapes.

