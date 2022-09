Le gouvernement fédéral engage 50 millions de dollars dans des entreprises de fusion nucléaire à but lucratif

Une photo montre l’installation de bobinage pour la construction de bobines de champ poloïdal qui feront partie du système magnétique qui contribuera à confiner et modéliser le plasma lors du lancement de l’étape d’assemblage de la machine de fusion nucléaire “Tokamak” du réacteur thermonucléaire expérimental international ( ITER) à Saint-Paul-les-Durance, dans le sud-est de la France, le 28 juillet 2020. – Trente-cinq nations collaborent au projet énergétique ITER visant à maîtriser la production d’énergie à partir de la fusion de l’hydrogène, comme au cœur du soleil, un nouvelle source potentielle d’énergie sans carbone et non polluante.

Le gouvernement des États-Unis investit pour la première fois de l’argent dans des entreprises de fusion nucléaire du secteur privé, et c’est une indication de la façon dont l’élan se construit derrière le “Saint Graal” de l’énergie propre.

Lors du Global Clean Energy Action Forum à Pittsburgh jeudi, le ministère de l’Énergie a officiellement annoncé 50 millions de dollars iront aux entreprises privées de fusion dans le cadre de partenariats public-privé.

“Cet argent signifie que le gouvernement américain prend au sérieux la construction d’un programme de fusion qui aura une signification commerciale, dans un délai accéléré”, a déclaré Andrew Holland, PDG de Association de l’industrie de la fusionun groupe commercial de l’industrie, a déclaré à CNBC.

“Si le gouvernement américain met tout son poids dans l’accélération de l’énergie de fusion sur le réseau, il pourrait apporter une nouvelle source d’énergie transformationnelle aux États-Unis”, a déclaré Holland à CNBC.

Les réacteurs nucléaires conventionnels sont basés sur la fission nucléaire, où un neutron percute un gros atome et le divise, libérant de l’énergie dans le processus. La fusion nucléaire se produit lorsque deux atomes plus lourds s’entrechoquent pour former un atome plus lourd, et c’est ainsi que les étoiles sont alimentées. Elle est souvent considérée comme le « Saint Graal » de l’énergie propre, car elle offre une énergie pratiquement illimitée, ne libère aucun gaz à effet de serre et ne génère aucun déchet nucléaire à long terme. Mais il s’est avéré très difficile de reproduire le processus en toute sécurité sur terre d’une manière qui puisse être mise à l’échelle et commercialisée.

Le gouvernement américain investit des fonds fédéraux dans la recherche sur la fusion depuis les années 1950 et investit aujourd’hui environ 700 millions de dollars par an. Holland a déclaré à CNBC. Mais cet argent est principalement allé aux laboratoires nationaux et aux universités et au principal projet de recherche international en France, ITER, mais les 50 millions de dollars annoncés pour les entreprises privées de fusion « sont le premier investissement substantiel du gouvernement américain dans les entreprises privées d’énergie de fusion, ” a déclaré Holland à CNBC.

“Ce n’est pas pour la science pure. Il s’agit d’un programme de développement et de déploiement commercial”, a déclaré Holland à CNBC.

Les 50 millions de dollars servent à aider les entreprises à préparer des plans détaillés, mais ce n’est pas assez pour financer la construction complète de centrales à fusion, qui coûteront beaucoup plus cher.

L’industrie de la fusion du secteur privé a attiré près de 5 milliards de dollars en capital-risque et autres financements selon l’Association de l’industrie de la fusion.

Les augmentations récentes notables comprennent une augmentation de 1,8 milliard de dollars de Systèmes de fusion du Commonwealthune retombée de la recherche du Massachusetts Institute of Technology, d’une flopée d’investisseurs percutants dont Bill Gates, John Doerr, Time Ventures du co-PDG de Salesforce, Marc Benioff, et Google, pour n’en nommer que quelques-uns. Une autre société de fusion privée, Héliona annoncé un Une levée de fonds de 500 millions de dollars menée par l’initié de la Silicon Valley Sam Altman et qui inclut la possibilité d’un financement supplémentaire de 1,7 milliard de dollars en fonction de l’atteinte par Helion d’objectifs de financement particuliers.

Alors que le programme est actuellement financé à 50 millions de dollars sur les 18 prochains mois, le Congrès a autorisé des dépenses allant jusqu’à 415 millions de dollars dans les budgets futurs. Le programme de financement public-privé de la fusion a été autorisé pour la première fois Loi sur l’énergie de 2020.