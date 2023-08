Le gouvernement fédéral en pourparlers avec des juges en exercice sur la conduite d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère: LeBlanc

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a déclaré que son gouvernement était en pourparlers avec des juges en exercice pour mener une enquête publique sur l’ingérence électorale chinoise – mais n’a donné aucune indication s’ils étaient sur le point de choisir une personne ressource.

« C’est une question délicate lorsque le gouvernement du Canada, avec le plein appui des partis reconnus à la Chambre des communes, s’adresse, dans certains cas, à des juges en exercice », a-t-il déclaré aux journalistes mardi matin lors de la retraite du cabinet à Charlottetown, Î.-P.-É.

« Nous espérions tous que cela aurait pu être conclu de manière définitive plus tôt. Mais la bonne nouvelle est que nous continuons à faire le travail nécessaire et que nous sommes optimistes pour arriver au bon endroit. »

Plus tôt cet été, le National Post rapporte que le gouvernement libéral a de la difficulté à trouver un commissaire potentiel pour superviser une éventuelle enquête publique.

Le gouvernement avait chargé l’ancien gouverneur général David Johnston d’enquêter sur les allégations selon lesquelles la Chine aurait tenté de s’ingérer lors des deux dernières élections fédérales. Mais il a démissionné en juin, affirmant que son rôle était devenu trop confus dans la controverse politique pour qu’il puisse continuer.

Les leaders à la Chambre des principaux partis fédéraux se sont rencontrés au cours de l’été pour tenter de fixer les conditions et le calendrier d’une enquête et de nommer un chef potentiel.

LeBlanc a déclaré avoir parlé avec le député conservateur Andrew Sheer, le député bloquiste Alain Therrien et le député néo-démocrate Peter Julian pas plus tard que cette semaine, et avait l’intention de se reconnecter plus tard mardi.

« J’étais à mon chalet en été. J’ai passé un bon moment. Il faisait beau. Et j’avais des réunions vidéo avec Scheer, Therrien et Julian, alors vous pouvez voir pourquoi j’ai hâte de conclure », LeBlanc dit.

Peut être frustré par l’accès aux documents

Avant de démissionner, Johnston a enquêté sur des reportages dans les médias qui remettaient en question la gestion par le gouvernement des activités d’ingérence présumées de la Chine lors des élections fédérales de 2019 et 2021, et a finalement recommandé de ne pas ouvrir d’enquête publique.

Le gouvernement s’est montré ouvert à ce que les chefs de l’opposition reçoivent une habilitation de sécurité spéciale pour examiner les documents liés au rapport de Johnston.

Mais la semaine dernière, la co-chef du Parti vert Elizabeth May a exprimé sa frustration face au niveau d’informations contenues dans les deux documents top secrets sur l’ingérence étrangère qu’elle a été autorisée à examiner cette semaine.

May a déclaré qu’elle n’était pas autorisée à examiner les documents cités par Johnston pour étayer les conclusions de son rapport de synthèse de 20 pages.

« Je ne peux pas conclure que les conclusions de David Johnston étaient raisonnables, ni conclure qu’elles sont déraisonnables », a déclaré May lors d’une conférence de presse vendredi.

LeBlanc a déclaré que les dirigeants avaient eu l’occasion de voir les annexes top secrètes du rapport de Johnston.

Mais « aller ensuite en arrière et regarder tous les documents que M. Johnston et ses experts dans leur examen ont utilisés pour proposer l’annexe top secrète est une décision différente », a-t-il déclaré.

LeBlanc a dit « nous avons entendu [May’s] préoccupation et je parlerai aux responsables de la sécurité appropriés pour déterminer la meilleure voie à suivre. »