Mercredi, les autorités fédérales ont perquisitionné l’appartement à Manhattan de l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump, Rudy Giuliani, dans le cadre d’une enquête en cours sur les relations de l’ancien maire de New York en Ukraine, a déclaré une personne proche du dossier.

Cette décision représente l’action la plus médiatisée à ce jour dans le cadre de l’enquête sur les efforts de lobbying de Giuliani en Ukraine à un moment où il cherchait des informations préjudiciables pour aider Trump dans la course contre le président Joe Biden.

Le développement a été rapporté pour la première fois par le New York Times.

Giuliani et son avocat n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter mercredi; le FBI n’a pas répondu aux demandes de renseignements.

Les enquêteurs fédéraux examinent Giuliani depuis au moins début 2019, dans le cadre de ses relations commerciales avec Lev Parnas et Igor Fruman, d’origine ukrainienne, de Biélorussie, qui avaient été inculpés à l’automne 2019 pour des accusations de financement de campagne.

Un avocat, Kenneth McCallion, qui a représenté plusieurs clients ukrainiens, dont l’ancien Premier ministre ukrainien Yulia Tymoshenko dans des affaires judiciaires américaines, a déclaré à USA TODAY à l’époque que des agents lui avaient posé des questions sur les relations d’affaires de Giuliani avec Parnas et Fruman.

Les deux hommes ont joué un rôle déterminant dans la connexion de Giuliani avec des responsables ukrainiens alors que Giuliani cherchait des informations sur les transactions financières du fils de Biden, Hunter Biden.

À l’époque, McCallion a déclaré que le FBI et d’autres enquêteurs de contre-espionnage lui avaient posé beaucoup de questions sur les allées et venues de Giuliani en Ukraine et sur les relations commerciales.

Au cours de la dernière année de l’administration Trump, l’enquête fédérale avait été mêlée à un différend interne alors que les procureurs cherchaient à la faire avancer.

Au cours de la transition vers l’administration Biden, on s’attendait à ce que le procureur général Merrick Garland soit consulté sur la manière dont l’enquête se déroulerait.

Le raid représente la deuxième fois qu’un avocat personnel de Trump est pris pour cible par les autorités fédérales.

Après la campagne, Giuliani a dirigé les efforts infructueux de Trump pour contester l’élection de Biden, les tribunaux du pays ayant rejeté les allégations non fondées de fraude électorale.