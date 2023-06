Le gouvernement fédéral donne son feu vert au plan de tarification de la congestion de New York pour l’année prochaine

Des piétons traversent une rue devant la circulation dans le quartier Midtown de New York, aux États-Unis, le samedi 17 juin 2023. Le plan de tarification de la congestion de la ville de New York pour le quartier central des affaires devrait recevoir l’approbation finale ce mois-ci.

UN rapport en août dernier sur l’impact environnemental du plan comprenait des tarifs de péage allant de 9 $ à 23 $ aux heures de pointe, de 7 $ à 17 $ aux heures creuses et de 5 $ à 12 $ pendant les heures de nuit.

Le coût du péage est encore en cours de décision. UN Comité d’examen de la mobilité du trafic composé de six membres est chargé de déterminer la structure tarifaire spécifique.

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau modèle pour les États-Unis, des plans de tarification de la congestion ont déjà été mis en œuvre dans Londres , Stockholm et Singapour .

La mesure pourrait entrer en vigueur dès le printemps 2024, et serait la première du genre aux États-Unis, selon New York. Autorité métropolitaine des transports . Les agences de l’Etat ont 310 jours pour mettre en place le programme de péage et les infrastructures associées.

L’administration fédérale des autoroutes une division du département américain des Transports, a donné vendredi le lumière verte pour que New York aille de l’avant avec un plan de gestion de la congestion, principalement par le biais de péages dans certaines parties de Manhattan.

Après que la ville de New York a été autorisée à la fin de la semaine dernière à aller de l’avant avec un plan de tarification de la congestion, la gouverneure Kathy Hochul a déclaré mardi que la plus grande ville des États-Unis ouvrait la voie pour « atteindre un air plus pur, des rues plus sûres et de meilleurs transports en commun ».

La zone de péage couvre une grande partie des routes de surface du centre de Manhattan. Les voitures seront payantes à la 60e rue et au sud, mais pas sur FDR Drive le long de l’East Side ou de la West Side Highway. Il n’y aura pas non plus de péages dans le passage inférieur de Battery Park ou sur les portions de route de surface du tunnel Hugh L. Carey reliant West Street, selon le MTA.

Les péages seront collectés via E-ZPass. Pour les voitures qui n’ont pas d’E-ZPass, une facture sera envoyée par la poste à l’adresse du véhicule immatriculé, MTA dit.

Le plan de tarification de la congestion, officiellement appelé le Programme de péage du quartier central des affairesa été mis en place par MTAle Département des transports de l’État de New Yorket le Département des transports de la ville de New York. Il vise à réduire la congestion à Manhattan, à améliorer la qualité de l’air et à collecter des fonds pour investir dans le système de transport public de la ville.

Avant la pandémie de Covid, environ 700 000 véhicules entraient chaque jour dans le quartier central des affaires, selon les données du New York Metropolitan Transportation Council partagé par le MTA. En 2020, le trafic est tombé à seulement 10 % du volume normal, mais a depuis rebondi à plus de 90 % des niveaux d’avant la pandémie, une reprise plus robuste que la fréquentation des transports en commun, le MTA dit.

Le MTA Reform and Traffic Mobility Act adopté en avril 2019 a appelé au plan de congestion du trafic et a inclus certaines limites, notamment en s’assurant que les véhicules de tourisme ne peuvent être facturés qu’une fois par jour pour entrer dans la zone. Les résidents de ces quartiers qui gagnent moins de 60 000 $ seront admissibles à un crédit d’impôt de l’État. La loi exige également que les tarifs de péage de nuit soient inférieurs aux coûts de pointe et qu’un rabais soit offert aux conducteurs à faible revenu.

Janno Lieberle PDG de la MTA, a déclaré lors de la conférence de presse de mardi que le plan nécessitait une évaluation environnementale de 4 000 pages pour que le gouvernement fédéral approuve.

« Ils l’ont étudié jusqu’à la mort », a déclaré Lieber. « Et nous avons étudié chaque intersection presque jusqu’à Philadelphie. Et ils ont étudié la qualité de l’air, et ils ont étudié tout ce que cela signifie, et ils ont dit que cette initiative – cette initiative historique dramatique – n’aura pas d’impact significatif sur les 28 millions de personnes dans la région en vertu de la loi fédérale sur l’environnement. C’est ce que cela signifie.

Certains législateurs démocrates du New Jersey, cependant, sont contrariés par cette décision et les coûts associés.

« Ce n’est rien de plus qu’une ponction d’argent pour financer le MTA », ont déclaré les représentants Josh Gottheimer et Bill Pascrell et le sénateur Bob Menendez dans déclaration écrite conjointe publiée mardi.

Ils ont écrit que le plan représente une tentative de New York « d’équilibrer son budget sur le dos des familles qui travaillent dur dans le New Jersey ».

