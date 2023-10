Le ministre du Travail du Canada a déclaré qu’il n’interférerait pas dans les négociations visant à mettre fin à la grève sur la voie maritime du Saint-Laurent, mais ceux qui dépendent du canal maritime soutiennent qu’il n’y a pas de temps à attendre pour un accord avec des millions de dollars de céréales en jeu.

Environ 360 employés de la Société de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, créée par le gouvernement, sont sur la ligne de piquetage depuis dimanche après l’échec des négociations avec les représentants syndicaux d’Unifor.

Les dirigeants de l’entreprise et des syndicats devraient revenir à la table de négociation vendredi lorsqu’ils rencontreront les médiateurs fédéraux à Toronto.

Pour l’instant, une centaine de navires, dont des cargos, sont immobilisés le long de l’artère entre Montréal et le lac Érié. La voie maritime relie les Grands Lacs à l’océan Atlantique.

Le réseau complet des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent, également connu sous le nom d’« autoroute H2O », dessert plus de 100 ports et quais commerciaux et aide les provinces canadiennes des Prairies et le Midwest américain à exporter des marchandises. Les céréales, le minerai de fer, les produits pétroliers, la pierre et le charbon comptent parmi ses principales matières premières.

La grève a déjà nui aux producteurs locaux, selon Robert Dalley, qui gère le port de Johnstown, en Ontario.

Des camions entiers de soja récoltés par les agriculteurs locaux continuent d’être livrés au port – environ 5 500 tonnes par jour – et stockés dans des silos à grains.

Les navires doivent généralement venir une fois par semaine pour charger et livrer les marchandises aux acheteurs, ce qui crée plus d’espace de stockage dans le port.

“Lorsque ces navires s’arrêteront, le système finira par reculer”, a déclaré Dalley.

Une file de camions au port de Johnstown livre du soja récolté dans les fermes locales. Le directeur du port affirme qu’il n’y aura pas de place pour les 5 000 tonnes de soja transportées par camion s’il n’y a pas de navire pour les prendre dans les prochains jours. (Nicole Williams/CBC)

Environ 125 000 tonnes de soja n’ont pas encore été récoltées cette saison et n’auront nulle part où aller, ce qui pourrait coûter aux agriculteurs 62 millions de dollars en perte de revenus, a-t-il ajouté, soulignant également la prochaine récolte de maïs.

Dalley a exhorté le syndicat et la Voie maritime à parvenir rapidement à une entente.

“En tant qu’exportateur mondial de céréales et de soja, nous devons être fiables. Nous devons être en mesure d’acheminer nos céréales jusqu’au port et de les acheminer vers le Québec et vers les marchés européens”, a-t-il déclaré.

“Si vous ne le faites pas et que les gens l’attendent, ils le trouveront ailleurs.”

Aucune législation de retour au travail prévue

Le syndicat exige des salaires plus élevés pour les travailleurs et pour que l’entreprise s’attaque à « un milieu de travail toxique », a déclaré la présidente nationale Lana Payne depuis le piquet de grève mardi.

“Nous voulons un accord raisonnable pour nos membres”, a déclaré Payne. “Mais il faut être deux pour danser le tango et la réalité est que… cet employeur n’a pas été disposé à faire une offre sérieuse.”

Lana Payne, présidente nationale d’Unifor, s’entretient avec les travailleurs de la Voie maritime du Saint-Laurent depuis une ligne de piquetage à St. Catharines, en Ontario, mardi. (Paul Smith/CBC)

Dans un communiqué publié plus tôt cette semaine, les responsables de l’entreprise ont déclaré qu’ils étaient « heureux » de reprendre les négociations avec Unifor et qu’ils étaient « extrêmement préoccupés » par les impacts causés par la grève actuelle.

Ils ont déclaré que des travaux étaient en cours pour parvenir à un « accord mutuellement bénéfique ».

Ces préoccupations sont reprises par les responsables fédéraux qui surveillent de près la situation, mais ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’intervenir dans les négociations. Ils continuent d’exhorter les deux parties à revenir à la table des négociations.

“Nous continuons simplement à discuter avec nos homologues américains. Ils sont évidemment très inquiets et ont de gros enjeux, tout comme de nombreux membres de ce caucus autour des communautés des Grands Lacs”, a déclaré mercredi le ministre du Travail Seamus O’Regan.

Le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré qu’il n’interférerait pas dans les négociations, au-delà de la médiation fédérale entre l’entreprise et Unifor. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

La Chambre de commerce du Canada (CCOC) a appelé le gouvernement à « intervenir immédiatement pour éviter d’autres dommages aux chaînes d’approvisionnement et limiter l’impact sur les Canadiens », affirmant que la situation ne peut pas attendre jusqu’à vendredi.

“Le Canada se trouve actuellement à un point critique”, a déclaré Pascal Chan, directeur principal des transports, des infrastructures et de la construction au CCOC.

« Nos chaînes d’approvisionnement sont fragiles et ont été touchées au cours des dernières années par des événements tels que des incendies de forêt, des inondations, la pandémie de COVID-19, ainsi que, plus récemment, la grève des ports de la Colombie-Britannique.

D’autres groupes, comme la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, ont demandé au gouvernement de maintenir la voie maritime pleinement opérationnelle afin de minimiser les dommages aux petits et grands marchés pendant que les négociations se poursuivent.