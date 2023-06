Le gouvernement fédéral dit qu’un accord mondial sur la production de plastique sera difficile

OTTAWA –

Le Canada est ouvert à l’idée d’inclure une obligation de réduire la production de plastique dans un nouveau traité mondial pour éliminer la pollution plastique, a déclaré vendredi le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault.

Mais il a dit que cela pourrait devenir l’un des plus gros points de friction dans les négociations, qui sont censées se conclure à la fin de l’année prochaine.

« L’idée que nous devrons peut-être nous engager à réduire l’utilisation du plastique sera difficile à accepter pour certains pays », a déclaré Guilbeault dans une interview.

Lors de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement en mars 2022, 175 pays ont convenu de lancer des pourparlers pour créer un traité mondial sur les plastiques afin d’éliminer les déchets plastiques d’ici la fin de 2024.

Le deuxième cycle de ces pourparlers s’est terminé vendredi à Paris avec un accord pour commencer à rédiger le traité, qui devrait être prêt d’ici la fin de 2024.

Il y a trois autres rondes de pourparlers garanties d’ici là, et Guilbeault a déclaré que le Canada accueillera la prochaine ronde d’ici environ un an.

La pollution plastique est devenue un fléau mondial, étouffant la vie marine et contribuant à la perte de biodiversité. Moins d’un dixième de celui-ci est recyclé, y compris au Canada, et les scientifiques pensent que près de neuf millions de tonnes finissent dans les océans chaque année. Les Canadiens produisent chaque année environ 2,9 millions de tonnes de déchets plastiques qui ne sont ni recyclés ni incinérés.

Le Canada s’est fixé comme objectif national d’éliminer les déchets plastiques d’ici 2030.

Les groupes environnementaux disent que la seule véritable façon d’éliminer la pollution plastique est de fabriquer moins de plastique en premier lieu.

« Nous avons besoin de réductions importantes de la production et nous devons finalement éliminer progressivement la production vierge », a déclaré Sarah King, responsable de la campagne sur les plastiques chez Greenpeace Canada.

« Et nous avons besoin que le Canada arrive à un endroit où il est prêt à soutenir cela publiquement et à le défendre dans les négociations de traités. »

Le président français Emmanuel Macron a déclaré au début des négociations de Paris plus tôt cette semaine que les pourparlers devraient donner la priorité à la réduction de la production de plastiques.

King a déclaré que le Canada était favorable à la restriction de la production. Mais elle a déclaré que ce dont le traité avait besoin, c’était d’un plafond direct sur la production de plastique et d’une réduction progressive dans le temps.

Guilbeault a déclaré qu’il n’était « pas opposé » à l’imposition de limites à la production, mais prend soin de dire que l’élimination de la pollution plastique signifie une utilisation plus prudente du plastique, et non l’élimination totale de son utilisation.

« Ainsi, l’idée de produire du plastique et de l’utiliser pendant cinq minutes ou une heure ou un jour ou deux semaines, puis de le jeter appartiendra au passé », a-t-il déclaré. « Est-ce que cela signifiera que nous consommerons moins de plastique ? C’est difficile à dire, mais je pense qu’une réponse raisonnable serait oui. »

Le député néo-démocrate Gord Johns, qui a réussi à faire adopter une motion au Parlement il y a cinq ans appelant à une stratégie nationale de lutte contre la pollution plastique, a déclaré que le Canada devait être plus clair sur sa position.

« En ce moment, nous entendons le président Macron prendre le leadership, s’engageant à réduire la production en amont », a déclaré Johns.

« Et nous avons besoin du même leadership de la part du premier ministre ici au Canada. »

Johns a déclaré que le Canada devait également faire preuve de leadership en respectant ses promesses de cesser d’exporter son problème de déchets plastiques.

Suite à l’embarras lorsque des déchets plastiques canadiens ont été découverts en train de pourrir aux Philippines en 2019, le Canada a déclaré qu’il travaillerait avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour mettre fin aux exportations de plastique contaminé. Il a également accepté des modifications à la Convention de Bâle des Nations Unies qui signifiaient qu’après le 1er janvier 2021, le Canada ne devait exporter des déchets plastiques qu’aux autres membres de la convention avec le consentement et la confirmation de la façon dont les déchets seraient éliminés.

Au cours des deux années qui ont suivi, les exportations canadiennes de déchets plastiques ont augmenté, principalement vers les États-Unis, qui ne font pas partie de la convention. Cela signifie que le Canada ne sait pas ce qu’il advient de ses déchets plastiques et qu’ils pourraient être expédiés vers les pays en développement qu’il s’est engagé à protéger.

Le Basel Action Network a déclaré que les exportations de plastique du Canada avaient augmenté de 13 % en 2021 pour atteindre 170 millions de kilogrammes, et de 8 % supplémentaires en 2022 pour atteindre 183 millions de kilogrammes.

C’est à peu près le poids combiné de 30 000 éléphants.

Plus de 90 pour cent au cours des deux années étaient initialement destinés aux États-Unis.

Guilbeault avait dit qu’il demanderait à son ministère de mettre fin à cette pratique il y a plus d’un an. Il a déclaré vendredi qu’une annonce arriverait bientôt.

Il a également déclaré qu’il avait l’intention de lancer une autre mise à jour de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement qui comprendra des pouvoirs plus forts pour s’attaquer à ce problème. Ce projet de loi, connu sous le nom de CEPA, en est aux dernières étapes du débat au Sénat avant son adoption.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 juin 2023.