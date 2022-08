Le gouvernement fédéral dit qu’il construira 17 000 maisons, les chevilles coûtent 2 milliards de dollars

Le gouvernement fédéral affirme qu’il dépensera plus de 2 milliards de dollars pour construire 17 000 maisons, dont des milliers de logements abordables.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait cette annonce mardi à Kitchener, en Ontario, aux côtés du ministre du Logement Ahmed Hussen, après avoir rencontré des politiciens locaux, des défenseurs du logement et d’autres intervenants.

Trudeau a déclaré que les prix des logements augmentaient dans tout le pays et que de nombreux Canadiens craignaient de pouvoir se payer un logement, qu’ils louent ou cherchent à acheter une maison.

« Lorsque les gens ont des maisons stables, ils peuvent construire des vies plus stables. Ils peuvent participer et créer leurs communautés, ils peuvent apporter leurs compétences aux entreprises et aux organisations de notre économie, et nous en bénéficions tous », a-t-il déclaré.

L’annonce de mardi verra la Rapid Housing Initiative prolongée pour un troisième tour afin de construire 4 500 logements abordables, dont certains feront partie de projets de logement et d’itinérance axés sur les femmes.

Le programme a été lancé en 2020 et fournit un financement pour permettre la construction rapide de nouveaux logements et l’achat de bâtiments existants à transformer en logements abordables. Trudeau a déclaré que les deux premières rondes devraient créer 10 000 unités, plus que les 7 500 initialement prévues.

Au moins 10 800 autres maisons seront construites grâce au Fonds d’innovation pour le logement abordable, dont 6 000 seront des logements abordables.

Le gouvernement fédéral crée également un programme de location avec option d’achat de cinq ans pour aider à développer et à tester des modèles et des projets de location avec option d’achat.

Le financement de ces projets a été prévu dans les budgets fédéraux 2021 et 2022.

