Le gouvernement fédéral dit que personne ne sera laissé pour compte dans la zone de feu de forêt alors que les vols d’évacuation militaires commencent

Les ministres du gouvernement fédéral ont déclaré vendredi que les opérations d’urgence se déroulaient bien alors que les incendies de forêt faisaient rage dans les Territoires du Nord-Ouest et autour de Kelowna, en Colombie-Britannique, et ont promis un soutien fédéral total aux personnes touchées par la crise.

« Personne ne sera laissé pour compte », a déclaré le ministre de la Défense Bill Blair lors d’une conférence de presse.

Un feu de forêt se trouve maintenant à moins de 15 kilomètres de Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, ont rapporté vendredi après-midi des responsables territoriaux. Le gouvernement territorial a émis un ordre d’évacuation de la ville mercredi et a fixé une date limite à midi vendredi pour le départ des résidents.

Pendant ce temps, un feu de forêt près de Kelowna, en Colombie-Britannique, a incité la municipalité et de nombreuses communautés environnantes à déclarer l’état d’urgence. Le BC Wildfire Service a prédit que les prochains jours seront les plus difficiles de la saison actuelle des feux de forêt en Colombie-Britannique.

« Cette semaine a été incroyablement difficile pour les Canadiens », a déclaré le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan.

« Le stress de quitter votre maison, sans savoir s’il sera là à votre retour, est une réalité à laquelle des milliers de personnes sont désormais confrontées. »

Plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral a approuvé la demande d’aide fédérale des Territoires du Nord-Ouest. Blair a déclaré lors de la conférence de presse que le premier vol d’évacuation militaire avait eu lieu jeudi soir. Il a déclaré qu’un avion de transport C-130 Hercules avait transporté 79 résidents de soins de longue durée de Yellowknife à Edmonton.

« Il s’agit d’une contribution importante que les Forces armées canadiennes peuvent apporter, car elles disposent d’aéronefs adaptés qui sont capables de déplacer des personnes qui peuvent être non ambulatoires sur une civière ou en fauteuil roulant », a-t-il déclaré.

« Ils peuvent également fournir du personnel médical pour fournir un soutien et une assistance à ceux qui pourraient en avoir besoin. »

Blair a ajouté que 150 membres des Forces armées canadiennes ont été déployés sur le territoire, en plus des Rangers canadiens déjà stationnés là-bas. Il a déclaré que d’autres vols militaires évacueraient les résidents plus tard vendredi.

Il a déclaré que l’un de ces vols se concentrera sur le transport de patients d’un hôpital local à un hôpital de Vancouver.

MONTRE | Le ministre de la Défense affirme que l’accent est mis sur la sécurité des habitants des Territoires du Nord-Ouest

Le ministre de la Défense affirme que l’accent est mis sur la sécurité des habitants des Territoires du Nord-Ouest Lorsqu’on lui a demandé si les évacués seraient remboursés, le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré que le gouvernement se concentrait actuellement sur « la mise en sécurité des personnes ».

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a déclaré qu’il avait demandé à toutes les compagnies aériennes commerciales opérant sur le territoire de fournir une assistance. Sajjan a déclaré qu’Ottawa travaillait à la passation de contrats avec plus d’avions pour soutenir l’effort militaire.

Sajjan a déclaré qu’il n’avait pas de décompte du nombre de personnes évacuées ni d’estimation des dégâts causés par les incendies.

« Une chose que je peux dire, c’est que l’évacuation se passe extrêmement bien », a-t-il déclaré.

« Cela a été très ordonné. La GRC n’a signalé aucun type de hoquet résultant de l’évacuation, et nous aurons une bien meilleure idée d’ici la fin de la journée, espérons-le, quels sont les chiffres. [are] et aussi le temps que cela prendra. »

Des personnes sans véhicule font la queue à Yellowknife pour s’inscrire à un vol vers Calgary le jeudi 17 août 2023. (Bill Braden/La Presse Canadienne)

Rodriguez a exigé que la société mère de Facebook, Meta, lève l’interdiction des nouvelles canadiennes sur ses plateformes pour permettre aux gens de partager des informations sur les principaux incendies de forêt.

Rodriguez a qualifié l’interdiction d' »inacceptable ».

Meta a commencé à bloquer les nouvelles sur ses plateformes Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs au Canada plus tôt ce mois-ci en réponse à une loi, la loi sur les nouvelles en ligne, obligeant les géants de l’Internet à payer pour les liens vers des articles de presse. Rodriguez, qui était ministre du Patrimoine avant le récent remaniement ministériel, a présenté la loi et a critiqué Meta et Google pour avoir bloqué les liens d’information en réponse.

« J’ai prévenu [Meta] lors des conversations passées sur les risques de blocage des informations », a-t-il déclaré.

« Je leur demande donc de revenir sur leur décision et de permettre aux gens d’avoir accès aux nouvelles et à l’information au Canada. »

Meta a déclaré à CBC News qu’il s’en tenait à sa position et a déclaré que les sites gouvernementaux et autres sources d’informations fiables ne sont pas interdits.