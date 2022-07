Le gouvernement fédéral dit que 2 résidents de New York ont ​​utilisé la collecte de fonds de Trump, photo dans une escroquerie d’investissement de 27 millions de dollars

Deux résidents de New York ont ​​​​été arrêtés lundi sur une plainte pénale fédérale avec un stratagème de fraude à l’investissement de près de dix ans de 27 millions de dollars qui a tiré parti de leur participation à une collecte de fonds en 2017 avec le président de l’époque, Donald Trump.

Les procureurs ont déclaré que les deux accusés, Sherry Xue Li et Lianbo Wang, avaient incité les victimes à investir dans un projet fictif de construction d’un établissement d’enseignement privé dans le comté de Sullivan, à New York, en affirmant qu’il avait le soutien d’éminents politiciens.

Les deux résidents de Long Island ont également promis à leurs investisseurs des cartes vertes, l’accès aux politiciens et des retours sur investissement pour leur soutien au soi-disant Thompson Education Center, selon les procureurs.

Li et Wang ont facturé 93 000 dollars par personne à 12 ressortissants étrangers pour être admis à une collecte de fonds Trump en juin 2017, et ils ont utilisé cet argent pour verser « illégalement » 600 000 dollars en contributions politiques au comité qui a organisé l’événement, selon une plainte pénale déposée dans le district américain. Cour à Brooklyn, New York.

“Li, Wang et leurs invités étrangers ont assisté à la collecte de fonds du 28 juin 2017 et ont pris des photos avec le président des États-Unis de l’époque”, selon le bureau du procureur américain pour le district est de New York.

“Li et Wang ont ensuite utilisé une photo de Li et du président prise lors de la collecte de fonds pour solliciter des investissements dans le projet TEC.”

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.