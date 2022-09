Le gouvernement fédéral dit aux joueurs de hockey canadiens des équipes de la KHL en Russie et en Biélorussie de sortir

Les Canadiens continuent de jouer au hockey pour les équipes de la Ligue continentale de hockey en Russie et en Biélorussie malgré l’avertissement du gouvernement canadien de quitter ces pays.

Les 48 joueurs canadiens actuellement sur les listes des clubs de la KHL cette saison sont les plus nombreux de tous les pays en dehors de la Russie.

Quarante-quatre jouent pour des clubs à l’intérieur des frontières russes et biélorusses, les quatre autres au Kazakhstan.

La Russie, avec la Biélorussie comme partisan, a envahi l’Ukraine le 24 février.

Le Canada a été fermement du côté de l’Ukraine dans le conflit avec 626 millions de dollars en aide militaire et plus de 320 millions de dollars en aide humanitaire depuis février, ainsi qu’en imposant des sanctions financières à la Russie et à la Biélorussie.

« La guerre du président (Vladimir) Poutine en Ukraine est une guerre contre la liberté, contre la démocratie et contre les droits des Ukrainiens, et de tous les peuples, de déterminer leur propre avenir », a écrit Adrien Blanchard, attaché de presse de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, dans un déclaration envoyée par courriel à La Presse canadienne.

« En tant que Canadiens, ce sont des valeurs qui nous sont chères. Les athlètes qui décident de jouer et de s’associer avec la Russie et la Biélorussie devraient expliquer leurs décisions au public.

L’agent de joueurs basé en Alberta, Ritchie Winter, qui a trois clients dans la KHL, affirme que les joueurs ont le droit de gagner leur vie dans leur profession comme les autres Canadiens qui travaillent dans des pays étrangers.

« Nous vivons dans un monde où les individus sont autorisés à prendre ces décisions. C’est juste une décision individuelle liée à une opportunité d’emploi », a déclaré Winter. «Est-ce que chaque joueur qui est parti, a poussé, tiré et tiré et lutté avec la décision? Ouais, absolument.

« En fin de compte, ce sont des maris et des pères qui ont des responsabilités envers leur famille. Si vous êtes une jeune famille avec des ressources limitées parce que vous avez joué principalement dans les mineurs, il y a un désir de prendre soin de votre famille.

“Parfois, cela conduit les gens vers les champs pétrolifères du Kazakhstan et parfois cela les conduit à la KHL.”

Des avertissements pour éviter de voyager en Russie et en Biélorussie ont été émis respectivement le 5 mars et le 24 février, a déclaré Affaires mondiales Canada à La Presse canadienne dans un communiqué.

« Notre gouvernement a été très clair. Les Canadiens devraient éviter tout voyage en Russie et en Biélorussie », a déclaré Blanchard. « S’ils sont en Russie ou en Biélorussie, ils devraient partir maintenant. Notre capacité à fournir des services consulaires pourrait devenir extrêmement limitée.

Des dizaines de Canadiens jouent chaque année dans des ligues professionnelles masculines à travers l’Europe. Un joueur de haut niveau de la KHL peut gagner plus d’un million de dollars par an en salaire.

La Presse canadienne a envoyé un message à neuf joueurs canadiens de la KHL pour leur demander quelles assurances ils avaient reçues de cette ligue et de leurs équipes concernant leur sécurité personnelle. Aucun n’a répondu.

«Il y avait un certain nombre de joueurs pris dans le collimateur l’année dernière lorsque tout cela s’est produit. Ils sont restés et n’ont vu aucun risque », a déclaré Winter.

“D’après ce que les joueurs me disent, l’environnement n’a pas changé par rapport à ce qu’il (était) auparavant. Beaucoup d’entre eux ont équilibré ce risque et ont décidé qu’ils joueraient là-bas.

Il connaît également des joueurs qui ont refusé des occasions de jouer dans la KHL cette saison.

“Tout le monde a un profil de risque différent”, a-t-il déclaré. “J’ai eu des clients canadiens et américains qui ont refusé d’énormes sommes d’argent par rapport à ce qu’ils gagneraient ici.”

Il y avait 53 Canadiens dans la KHL la saison dernière. Seven a joué pour le Riga Dynamo de Lettonie, qui, avec le Jokerit d’Helsinki de Finlande, s’est retiré de la ligue.

“Ce que je n’appuie évidemment pas, c’est la guerre qui se déroule”, a déclaré l’attaquant Jake Virtanen, qui est sous contrat d’essai avec les Oilers après avoir disputé 36 matchs avec le Spartak Moscou la saison dernière.

“C’était l’une des principales raisons pour lesquelles je suis parti. C’est une situation difficile. Moi, personnellement, je n’y retournerais pas à cause de ça.

Les États-Unis, partisan de l’Ukraine, sont empêtrés dans une querelle diplomatique avec la Russie à propos d’un athlète professionnel.

Brittney Griner, star de la WNBA, qui joue au basket professionnel pour Ekaterinbourg pendant l’intersaison, a été condamnée le 4 août à neuf ans de prison pour possession de drogue.

Lorsqu’elle est arrivée à Moscou le 17 février, la police a déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

Winter dit que les Russes jouant dans la LNH dissuadent une éventuelle détention en représailles d’un joueur canadien pour le soutien du Canada à l’Ukraine, mais un professeur agrégé de sciences politiques de McGill affirme que le risque existe.

“La Russie n’a pas d’État de droit, donc quiconque se trouve en Russie risque toujours d’être victime d’un coup monté, incarcéré, utilisé comme un pion dans tout ce que le gouvernement local, le gouvernement central, etc. décident de faire”, a déclaré Maria Popova.

Le risque qu’un joueur de hockey canadien soit détenu par les gouvernements locaux, étatiques ou centraux est faible à modéré, “mais il y a un risque”, a-t-elle déclaré. “Je pense que quelque chose comme ce qui est arrivé à Brittney Griner est possible. Le même livre de jeu peut être répété dans une affaire contre un joueur canadien à coup sûr.

« Je ne vois pas pourquoi la Russie essaierait d’utiliser ces gens comme un pion parce que le Canada n’est pas le principal problème de la Russie dans cette guerre », a poursuivi Popova.

« Il n’y a pas vraiment d’espoir que la Russie puisse changer la politique canadienne en Ukraine. Ils savent que le Canada est fermement membre de l’OTAN, soutenant clairement l’Ukraine.

Le gardien de but Andrew Hammond est le plus récent Canadien à avoir signé avec un club de la KHL. Il a rejoint Chelyabinsk Traktor le 16 septembre.

Craig Woodcroft, le frère de l’entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton Jay Woodcroft, entraîne l’équipe KHL de Minsk en Biélorussie.

“Avec ce qui se passe dans le monde, évidemment, nous y prêtons attention”, a déclaré Jay Woodcroft.

“Mon frère est en Biélorussie, donc ce n’est pas le grand continent russe, mais ils jouent dans cette ligue. Il s’y est taillé une belle carrière à haut niveau dans la KHL.“

Sept Canadiens de la KHL ont porté la feuille d’érable aux Jeux olympiques de Pékin en février juste avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, dont le gardien de but Ed Pasquale (Metallurg Magnitogorsk) et les attaquants Corban Knight (Avangard Omsk) et Josh Ho-Sang (Salavat Yulaev).



— Avec des dossiers de Steven Sandor à Edmonton.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 septembre 2022.