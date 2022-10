Le gouvernement fédéral dévoile un plan pour développer l’énergie éolienne tout en épargnant une baleine rare

PORTLAND, Maine (AP) – Le gouvernement fédéral a défini une stratégie pour tenter de protéger une espèce de baleine en voie de disparition tout en développant l’énergie éolienne offshore au large de la côte Est.

L’administration du président Joe Biden s’est donné pour priorité d’encourager l’éolien offshore le long de la côte atlantique alors que les États-Unis recherchent une plus grande indépendance énergétique. Ces eaux abritent également la baleine noire de l’Atlantique Nord en déclin, qui compte environ 340 baleines dans le monde.

La National Oceanic and Atmospheric Administration et le Bureau of Ocean Energy Management ont publié ce mois-ci un projet de plan pour conserver les baleines tout en permettant la construction de projets éoliens. Les agences ont déclaré que les efforts en cours pour sauver les baleines et créer plus d’énergie renouvelable peuvent coexister.

“Alors que nous sommes confrontés aux défis permanents du changement climatique, cette stratégie fournit une base solide pour nous aider à faire progresser les énergies renouvelables tout en travaillant à la protection et au rétablissement des baleines noires de l’Atlantique Nord et de l’écosystème dont elles dépendent”, a déclaré Janet Coit, administratrice adjointe pour Pêcheries de la NOAA

Le développement de l’éolien offshore se poursuit le long des routes migratoires des baleines, qui voyagent chaque année de la Géorgie et de la Floride à la Nouvelle-Angleterre et au Canada. Cela laisse potentiellement les baleines vulnérables aux perturbations ou aux blessures. Les agences ont déclaré qu’elles prévoyaient de fournir aux développeurs éoliens offshore des conseils sur les mesures d’atténuation pour aider à naviguer dans le processus réglementaire dans le cadre de la stratégie des baleines.

La stratégie se concentre sur “l’amélioration de la science et l’intégration des efforts passés, présents et futurs liés aux baleines noires de l’Atlantique Nord et au développement de l’éolien offshore”, a déclaré Jon Hare, directeur du Northeast Fisheries Science Center de la NOAA et auteur principal du document. Il identifie également les mesures d’atténuation liées à la planification du projet, à la location et à l’implantation, a-t-il déclaré.

Les baleines noires ont décliné ces dernières années et sont confrontées à des menaces telles que les collisions avec les navires et l’enchevêtrement dans les engins de pêche. Des groupes écologistes, dont le Natural Resources Defense Council, ont appelé à davantage de protections pour les baleines.

La stratégie de protection est prometteuse, mais elle a besoin de financement pour sa mise en œuvre et d’exigences pour des mesures qui minimisent les dommages aux baleines, a déclaré Alison Chase, analyste principale des politiques au conseil. Ceux-ci incluent des réductions de vitesse et de bruit, a déclaré Chase.

“Nous avons besoin de vent offshore, et nous devons le faire correctement”, a déclaré Chase. “Mais alors que nous luttons contre le changement climatique, nous devons éviter, minimiser et atténuer les menaces pour la vie océanique de toutes les manières possibles.”

Le gouvernement recevra les commentaires du public sur le projet de stratégie jusqu’au 4 décembre.

Patrick Whittle, l’Associated Press