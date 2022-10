Le gouvernement fédéral dévoile un plan pour améliorer l’accès aux soins du diabète partout au Canada

Le gouvernement fédéral a déposé un plan tant attendu à la Chambre des communes pour améliorer l’accès au traitement et à la prévention du diabète au Canada, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

La députée libérale Sonia Sidhu a appelé à ce cadre dans le cadre d’un projet de loi d’initiative parlementaire qui est devenu loi en 2021.

À l’époque, Diabète Canada réclamait une sorte de vision nationale pour lutter contre la propagation de la maladie.

“Le cadre signifie que le Canada aura une réponse coordonnée au diabète qui améliorera les résultats pour la santé de tous”, a déclaré Sidhu lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre de la Santé mercredi.

Le diabète empêche la production ou l’utilisation naturelle de l’insuline dans le corps, qui à son tour régule le glucose dans le sang. C’est une cause majeure de cécité, d’insuffisance rénale, de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’amputation des membres inférieurs.

Selon le projet de loi d’initiative parlementaire, le cadre doit décrire la formation, l’éducation et l’orientation dont les travailleurs de la santé ont besoin pour promouvoir le traitement et la prévention du diabète, y compris les nouvelles directives de pratique clinique.

Selon le projet de loi, le gouvernement veillera à ce que l’Agence du revenu du Canada administre le crédit d’impôt pour personnes handicapées de manière équitable et d’une manière qui aide le plus de personnes atteintes de diabète possible.

Il abordera également la recherche, la surveillance et la collecte de données, a déclaré Sidhu.

Stratégie tant attendue

Les défenseurs des patients diabétiques ont déploré le manque de vision fédérale sur la maladie pendant des années.

“Il y a vraiment une lacune d’avoir un manuel ou un cadre global, et puis il y a des lacunes dans la capacité de mesurer les progrès par rapport à cela en fournissant des données”, a déclaré Laura Syron, présidente de Diabète Canada, lors d’une entrevue mercredi.

Une stratégie fédérale a été établie en 1999, mais a ensuite été intégrée dans une stratégie plus large de lutte contre les maladies chroniques en 2005.

« Plus nous retardons les efforts coordonnés avec des résultats ciblés, plus la prévalence du diabète augmentera et plus les Canadiens connaîtront ses complications tragiques », a déclaré le Dr Jan Hux, alors président de Diabète Canada, dans un communiqué de presse en 2019.

Depuis lors, la prévalence du diabète et du prédiabète au Canada a augmenté de 6,5 %, selon les statistiques publiées par Diabète Canada — et le coût annuel du traitement de la maladie est passé à 30 milliards de dollars.

Un patient diabétique tient un smartphone avec une application qui calcule automatiquement le meilleur dosage d’insuline. (Patrick Hertzog/AFP/Getty Images)

Il y avait 5,7 millions de personnes atteintes de diabète diagnostiqué en mars 2022 et cinq autres millions souffraient de pré-diabète – une condition qui, si elle n’est pas prise en charge, peut évoluer vers le diabète de type 2.

“Je suis une personne qui vit avec le diabète de type 2, donc je peux vous dire avec confiance que ce cadre a le potentiel de transformer la vie de millions de personnes atteintes de diabète comme moi, et de ceux qui s’en occupent”, Syron dit en conférence de presse.

La stratégie servira de feuille de route pour les systèmes de santé provinciaux et décrira à quoi devraient ressembler le traitement et la prévention du diabète au Canada, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle était particulièrement intéressée à entamer une conversation sur la réduction de la stigmatisation entourant le diabète, dont la recherche a montré qu’elle rend les gens moins susceptibles de prendre leurs médicaments et nuit à la qualité de vie des patients.

Maintenant que le cadre est en place, dit-elle, son organisation commencera à pousser le gouvernement fédéral à lui consacrer des fonds dans le prochain budget.

Le gouvernement discute également avec des groupes autochtones pour lutter contre le diabète chez les populations des Premières Nations, inuites et métisses, a déclaré Duclos.

« Nous savons également que les peuples autochtones reçoivent un diagnostic de diabète à un plus jeune âge, qu’ils ont tendance à présenter des symptômes plus graves et qu’ils ont plus de difficulté à accéder à des services de soins de santé appropriés, et qu’ils sont donc confrontés à un risque plus élevé de complications et à des résultats de traitement moins bons ” dit Duclos.

Le gouvernement fédéral finance également l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones pour faire face aux risques démesurés auxquels les peuples autochtones sont confrontés à cause de la maladie. L’initiative vise à offrir des programmes primaires de prévention, de dépistage et de traitement avec l’aide des Premières Nations et des gouvernements provinciaux et territoriaux.