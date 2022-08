Le gouvernement fédéral demande une probation pour un ancien policier qui a pris d’assaut le Capitole

Un ancien officier de police de Virginie qui a plaidé coupable d’avoir pris d’assaut le Capitole américain avec un autre officier en congé mérite d’éviter une peine de prison pour sa coopération et son témoignage au procès contre l’autre officier, ont fait valoir les procureurs fédéraux dans un dossier déposé mardi.

Les procureurs du ministère de la Justice ont recommandé six mois de probation ainsi qu’une période de détention à domicile ou de «confinement communautaire» pour l’ancien officier de police de Rocky Mount, Jacob Fracker. Il a plaidé coupable à une accusation de crime d’avoir conspiré avec un ancien collègue, Thomas Robertson, pour empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

Les procureurs ont recommandé une peine de huit ans de prison pour Robertson, qui a été reconnu coupable par un jury d’avoir attaqué le Capitole pour empêcher le Congrès de certifier le vote du Collège électoral le 6 janvier 2021.

Robertson devrait être condamné jeudi et Fracker, mardi prochain.

Les directives de détermination de la peine calculées par le service de probation du tribunal recommandent à Fracker de recevoir une peine d’emprisonnement allant de 15 à 21 mois. Son avocat a requis une peine d’assignation à résidence, de probation et de travaux d’intérêt général.

Le juge de district américain Christopher Cooper n’est lié par aucune des recommandations lorsqu’il condamne Robertson et Fracker.

Fracker devait être jugé aux côtés de Robertson avant de plaider coupable en mars. Il a décrit Robertson comme son mentor et une figure paternelle.

Les procureurs ont déclaré qu’ils n’auraient pas su que Robertson avait détruit deux téléphones portables contenant des vidéos et des photos incriminantes prises le 6 janvier sans la coopération “entière” de Fracker.

“En outre, le témoignage de Fracker a considérablement aidé à établir l’intention corrompue de Robertson d’entraver la procédure”, ont écrit les procureurs. “Avant la coopération de Fracker, la preuve de l’intention de Robertson reposait sur ses publications sur les réseaux sociaux, que Robertson cherchait à considérer comme de la vantardise en ligne.”

Fracker a témoigné au procès de Robertson qu’il croyait initialement qu’il ne faisait qu’une intrusion lorsqu’il est entré dans le bâtiment du Capitole. Mais il a finalement plaidé coupable d’avoir conspiré avec Robertson pour faire obstruction au Congrès.

Contre-interrogé par l’un des avocats de Robertson, Fracker a déclaré qu’il n’avait pas « d’accord verbal » avec qui que ce soit pour faire obstruction à la session conjointe du Congrès. Fracker a déclaré qu’il croyait que tout le monde dans la foule “avait à peu près le même objectif” et n’avait pas besoin qu’il soit “dit à haute voix”.

Robertson n’a pas témoigné lors de son procès avant qu’un jury ne le condamne en avril pour les six chefs d’accusation de son acte d’accusation, y compris les accusations d’avoir interféré avec des policiers au Capitole et d’être entré dans une zone réglementée avec une arme dangereuse, un gros bâton en bois. .

Si une peine de huit ans de prison devait être infligée à Robertson, ce serait la plus longue parmi des centaines d’affaires d’émeutes au Capitole. Le plus long à ce jour est de sept ans et trois mois pour Guy Reffitt, un homme du Texas qui a attaqué le Capitole alors qu’il était armé d’une arme de poing dans son étui.

Robertson s’est rendu à Washington, DC, le matin du 6 janvier avec Fracker et un troisième homme, un voisin. Ils ont enfilé des masques à gaz à l’approche du Capitole et ont rejoint la foule des émeutiers.

Fracker a déclaré que lui et Robertson pensaient tous deux que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée à l’ancien président Donald Trump.

La ville a renvoyé Robertson et Fracker après l’émeute. Rocky Mount se trouve à environ 40 kilomètres au sud de Roanoke et compte environ 5 000 habitants.

Michael Kunzelman, Associated Press