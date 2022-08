Le gouvernement fédéral demande une peine de 8 ans de prison pour un officier qui a pris d’assaut le Capitole

Les procureurs fédéraux recommandent une peine de huit ans de prison pour un policier de Virginie en congé qui a été reconnu coupable par un jury d’avoir pris d’assaut le Capitole américain pour empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

L’ancien sergent de la police de Rocky Mount. Thomas Robertson a utilisé sa formation en matière d’application de la loi pour bloquer les policiers qui tentaient de protéger le Capitole contre l’attaque d’une foule le 6 janvier 2021, ont déclaré les procureurs dans un dossier déposé jeudi à l’appui de leur recommandation de condamnation.

“Au lieu d’utiliser sa formation et son pouvoir pour promouvoir le bien public, il a tenté de renverser le gouvernement”, ont-ils écrit.

Une peine de huit ans de prison serait la plus longue parmi des centaines de cas d’émeutes au Capitole. Le plus long à ce jour est de sept ans et trois mois pour Guy Reffitt, un homme du Texas qui a attaqué le Capitole alors qu’il était armé d’une arme de poing dans son étui.

Le juge de district américain Christopher Cooper doit condamner Robertson jeudi prochain. Les procureurs ont également demandé au juge de condamner Robertson à trois ans de liberté surveillée après toute peine de prison.

L’avocat de Robertson, Mark Rollins, demande une peine inférieure à une fourchette de 27 à 33 mois d’emprisonnement. Les procureurs estiment que les lignes directrices en matière de peine vont de 87 mois à 108 mois, mais Cooper n’est lié par aucune de ces estimations ou recommandations.

Robertson n’a pas témoigné lors de son procès avant qu’un jury ne le condamne en avril pour les six chefs d’accusation de son acte d’accusation, y compris les accusations d’avoir interféré avec des policiers au Capitole et d’être entré dans une zone réglementée avec une arme dangereuse, un gros bâton en bois. .

Les avocats de Robertson ont déclaré que le vétéran de l’armée américaine utilisait le bâton pour l’aider à marcher parce qu’il boitait après avoir reçu une balle dans la cuisse droite alors qu’il travaillait comme entrepreneur privé pour le département américain de la Défense en Afghanistan en 2011.

Dans leur note de condamnation, les procureurs ont accusé Robertson d’avoir menti au sujet de son service militaire. Robertson s’est identifié sur son CV comme diplômé de l’école des Rangers de l’armée américaine, mais ses dossiers militaires officiels ne corroborent pas cette affirmation, ont déclaré les procureurs. Ils ont dit que Robertson avait également menti à un journaliste au sujet de la réception d’un Purple Heart.

Le procès devant jury de Robertson était le deuxième pour une affaire d’émeute au Capitole. Reffitt a été le premier. Les jurés ont condamné à l’unanimité sept accusés anti-émeute de toutes les accusations dans leurs actes d’accusation respectifs.

Robertson s’est rendu à Washington, DC, le matin du 6 janvier avec son collègue Jacob Fracker et un troisième homme, un voisin. Fracker était également un officier de police de Rocky Mount hors service. Il devait être jugé aux côtés de Robertson avant de plaider coupable à une accusation de complot et d’accepter de coopérer avec les autorités.

Fracker a témoigné au procès de Robertson qu’il croyait initialement qu’il ne faisait qu’une intrusion lorsqu’il est entré dans le bâtiment du Capitole. Mais il a finalement plaidé coupable d’avoir conspiré avec Robertson pour faire obstruction au Congrès.

Les avocats de Robertson ont reconnu qu’il avait enfreint la loi lorsqu’il est entré au Capitole pendant l’émeute. Ils ont encouragé les jurés à condamner Robertson pour délits mais à l’acquitter des accusations de crime.

Les jurés ont vu certains des messages de Robertson sur les réseaux sociaux avant et après l’émeute du Capitole. Dans une publication sur Facebook le 7 novembre 2020, Robertson a déclaré “être privé de ses droits par la fraude est ma ligne dure”.

« J’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte à combattre une contre-insurrection. (Je suis) sur le point d’en faire partie, et une très efficace », a-t-il écrit.

Dans une lettre adressée au juge, Robertson a déclaré qu’il assume l’entière responsabilité de ses actes le 6 janvier et de “toutes les mauvaises décisions que j’ai prises”. Il a imputé le contenu au vitriol de ses publications sur les réseaux sociaux à un mélange de stress, d’abus d’alcool et de “submersion dans des” trous de lapin “profonds de la théorie du complot électoral”.

“Je suis resté assis la nuit à boire trop et à réagir aux articles et aux sites qui m’ont été donnés par les algorithmes de Facebook”, a-t-il écrit.

La ville a renvoyé Robertson et Fracker après l’émeute. Rocky Mount se trouve à environ 40 kilomètres au sud de Roanoke et compte environ 5 000 habitants.

Robertson est emprisonné depuis que Cooper a décidé l’année dernière qu’il avait violé les conditions de sa libération provisoire en possession d’armes à feu.

Environ 850 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux pour leur conduite le 6 janvier. Plus de 350 d’entre elles ont plaidé coupable, principalement pour des délits, et plus de 220 ont été condamnées à ce jour.

Michael Kunzelman, Associated Press