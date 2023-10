Le gouvernement fédéral demande trois mois de prison pour l’ex-gouverneur du Parti républicain. candidat Ryan Kelley | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Andrew Roth, Michigan avance Le candidat républicain au poste de gouverneur Ryan Kelley assiste à un poste de gouverneur républicain à Howell le 13 mai 2022.

L’ancien candidat au poste de gouverneur du GOP du Michigan, Ryan Kelley, devrait être condamné à trois mois de prison pour sa participation à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, ont fait valoir les procureurs fédéraux dans un dossier judiciaire mardi soir.

Les procureurs ont décrit les actions de Kelley tout au long de la journée du 6 janvier 2021, ainsi que ses publications ultérieures sur les réseaux sociaux qui, selon eux, montrent qu’il ne montre aucun remords pour avoir participé à l’attaque. Ce jour-là, une violente foule d’émeutiers a fait irruption dans le bâtiment du Capitole américain pour tenter d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir de l’ancien président Donald Trump au président actuel Joe Biden, vainqueur des élections de 2020.

Les procureurs demandent trois mois de prison fédérale pour Kelley, ainsi qu’un an de libération surveillée, 60 heures de travaux d’intérêt général et 500 $ de dédommagement. Le ministère américain de la Justice estime qu’environ 2,9 millions de dollars de pertes ont eu lieu ce jour-là et que plus de 100 policiers ont été agressés..

« Chaque émeutier, qu’il ait ou non personnellement participé à des actes de violence ou menacé personnellement de commettre des actes de violence, a contribué à ce préjudice », indique le dossier de l’accusation.

Kelley n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Faisant initialement face à quatre accusations de délit, Kelley a plaidé coupable en juillet pour être entré et rester dans un bâtiment ou un terrain à accès restreint.

Les procureurs ont soumis mardi soir des photos montrant Kelley tout au long de la journée, affirmant que plusieurs grenades flash ont explosé près de Kelly et qu’il était bien conscient qu’il entrait dans un périmètre restreint pendant le siège du Capitole américain.

Dans le passé, Kelley a affirmé qu’il n’était jamais entré dans le bâtiment du Capitole. Les procureurs affirment que le gouvernement n’a trouvé aucune preuve qu’il soit entré au Capitole.

Cependant, l’accusation a soumis plusieurs photos de Kelley grimpant sur l’échafaudage à côté des escaliers nord-ouest, affirmant qu’il avait déchiré une bâche de protection recouvrant l’échafaudage.

«Même si sa déchirure de la bâche était relativement modeste, elle a prolongé un trou déjà existant dans la bâche et élargi l’ouverture par laquelle certains émeutiers ont avancé vers le bâtiment du Capitole. Les émeutiers ont rattrapé les policiers en haut des escaliers quelques minutes seulement après que Kelley ait déchiré la bâche », indique le dossier de l’accusation.

Au cours des deux heures où les procureurs affirment que Kelley est resté sur le terrain restreint du Capitole, il a fait signe aux émeutiers de rejoindre la foule dans la zone réglementée, les encourageant.

Pendant deux ans, Kelley a publié des déclarations sur les réseaux sociaux « faisant la lumière » sur ce qui s’est passé le 6 janvier, ont soutenu les procureurs. Ils attirent l’attention sur une publication sur Facebook du 27 décembre 2021, dans laquelle Kelley a déclaré : « J’étais à Washington DC le 6 janvier pour protester contre le gouvernement à cause des élections frauduleuses de 2020… en faisant ce qu’il fallait. » Et ils ont cité une autre publication sur Facebook du 12 août 2022, dans laquelle Kelley a écrit : « Je n’ai rien fait de mal » le 6 janvier.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer de Kelley, il risque jusqu’à six mois de prison fédérale. Les procureurs demandent trois mois et implorent le juge de ne pas prononcer une peine inférieure à cette durée.

Kelley doit être condamné le 17 octobre.

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

