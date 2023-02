Le gouvernement fédéral demande à la GRC d’interdire l’utilisation des cartouches d’éponge et du gaz CS pour le contrôle des foules

Le gouvernement fédéral dit qu’il veut que la GRC interdise l’utilisation de deux outils de contrôle des foules que les forces à travers le pays disent avoir dans leurs arsenaux : les balles en éponge et le gaz CS.

Le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a confirmé qu’il voulait que les mesures soient interdites, même si la GRC refuse de dire si elle se conformera ou non à cette instruction.

La décision de restreindre même l’utilisation d’alternatives «moins meurtrières» aux outils de contrôle des foules tels que les balles en caoutchouc et les formes plus puissantes de gaz lacrymogène amène certains critiques à se demander si les libéraux fédéraux font de la politique avec la police.

“La suppression des options moins létales des options disponibles pour nos membres soulève de réelles inquiétudes pour la sécurité du public et des policiers”, a déclaré le président du Syndicat national de la police, Brian Sauvé, dans un communiqué.

La confirmation que les libéraux fédéraux veulent que les outils soient interdits survient après que La Presse canadienne a soulevé des questions au sujet d’une lettre de mandat que Mendicino a remise à la commissaire de la GRC Brenda Lucki l’année dernière.

La lettre ordonnait à la force de cesser d’utiliser trois méthodes d’utilisation de la force : la prise du cou « contrôle carotidien », les balles en caoutchouc et les gaz lacrymogènes.

La GRC a récemment fait les manchettes lorsqu’elle a confirmé qu’elle permettait toujours aux agents d’utiliser la prise de cou controversée malgré ces instructions et le fait que d’autres forces de police aient cessé de l’utiliser.

La force n’utilise pas de balles en caoutchouc ni de composés chimiques plus dangereux appelés gaz lacrymogènes, qui provoquent une irritation des yeux et des muqueuses.

Mais le bureau du ministre précise maintenant qu’il veut également interdire des outils similaires.

Le bureau de Mendicino a déclaré dans un communiqué qu’il avait utilisé les termes “balles en caoutchouc” et “gaz lacrymogène” dans la lettre de mandat “car il s’agit d’un langage général compris par la plupart des Canadiens”.

Il a confirmé qu’il considérait les gaz CS plus doux et les armes à impact à longue portée, qui tirent des cartouches de mousse, comme les termes opérationnels de ces outils – ce qui signifie qu’il souhaite que la GRC cesse de les utiliser.

Cela est venu comme une nouvelle pour Sauvé et d’autres experts, qui disent que la décision est une dérogation à la politique existante, puisque les forces de police à travers le pays et dans le monde ont de telles méthodes de contrôle des foules dans leurs arsenaux.

La GRC a déclaré dans un communiqué qu’elle «travaillait avec des partenaires, des intervenants et des agents négociateurs» pour examiner la lettre de mandat – et n’a donné aucune indication qu’elle avait l’intention de suivre les ordres de Mendicino.

“La GRC continue de rendre compte publiquement de notre utilisation des options d’intervention policière, y compris la technique de contrôle carotidien et l’arme à impact à portée étendue de 40 millimètres qui tire des balles à bout éponge, et non des balles en caoutchouc, ainsi que l’utilisation de munitions spécialisées”, a-t-il ajouté. a dit.

Il a ajouté que ses armes à portée étendue, utilisées depuis 2017, “fournissent à un officier plus de temps et de distance par rapport à un individu auquel il répond afin de mieux permettre la désescalade et la communication, lorsque cela est tactiquement possible”.

Les divulgations publiques montrent que la GRC a utilisé du gaz CS 102 fois en 2021 et qu’elle a utilisé des armes à impact à longue portée 86 fois.

Les unités d’ordre public des principaux corps de police municipaux, notamment à Vancouver et à Toronto, ont confirmé à La Presse canadienne qu’elles avaient également accès aux outils.

Dans une interview, le criminologue de l’Université Western Michael Arntfield a fait valoir que le gaz CS est “entièrement différent” des composés généralement appelés gaz lacrymogène, et que les balles en éponge sont différentes des balles en caoutchouc.

Il a déclaré que les larmes et les balles en caoutchouc sont des “termes très incendiaires”, évoquant des images de coups d’État ou de policiers attaquant des personnes qui avaient manifesté pour les droits civiques des Noirs à l’extérieur de Selma, en Alabama, en 1965.

“Je ne sais pas pourquoi ces termes seraient utilisés si le gouvernement envisageait sérieusement d’envisager des alternatives moins meurtrières.”

Arntfield a déclaré qu’il était «véritablement confus» quant à la raison pour laquelle Mendicino «refermerait» une demande à la GRC de cesser d’utiliser des outils de police qui sont courants à travers le Canada en leur demandant de cesser d’utiliser la prise du cou.

“Cela ressemble à du théâtre politique et n’a absolument rien à voir avec les opérations d’application de la loi.”

Sur la colline du Parlement cette semaine, Mendicino a déclaré en termes généraux qu’il était nécessaire de réformer les institutions chargées de l’application de la loi.

«Nous consultons et collaborons étroitement avec les forces de l’ordre et les experts de la région pour adopter une approche fondée sur des preuves afin que nous puissions assurer la sécurité de notre communauté, tout en veillant à ce que la police dispose des outils dont elle a besoin lorsqu’il s’agit de de – escalade », a déclaré Mendicino.

Mais il n’a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles la GRC semble défier ses instructions, s’éloignant des journalistes lorsque la question a été posée.

El Jones, un militant qui a aidé à mener une étude sur le financement des forces de police, affirme que la police est « une force irresponsable au Canada ».

Le fait que la GRC ne suive pas les directives politiques montre cette impunité, a-t-elle soutenu. “Je pense que la police nous signale beaucoup, personne ne peut nous dire quoi faire.”

La question de savoir quels outils sont et ne sont pas disponibles pour la police fait l’objet d’une attention accrue à la suite du meurtre de Tire Nichols, décédé après avoir été battu par la police à Memphis, dans le Tennessee, début janvier.

La prise de cou «contrôle carotidien», que la GRC a signalé avoir utilisée 14 fois en 2021, avait été largement condamnée après la mort de George Floyd lorsqu’un policier de Minneapolis s’est agenouillé sur le cou pendant plus de neuf minutes.

Jones a déclaré que la police n’était pas suffisamment transparente sur ses politiques ou sur la formation qu’elle dispensait aux agents en matière d’utilisation de la force.

« Nous n’avons pas de bonne étude sur le recours à la force au Canada », a-t-elle dit. “Le tableau de l’utilisation de la force au Canada, point final, par la police, n’est tout simplement pas très clair.”

David Fraser, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

GRC