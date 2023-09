Le gouvernement fédéral décide de protéger les étudiants des universités à but lucratif qui ne sont pas abordables : NPR

basculer la légende Puce Somodevilla/Getty Images

Puce Somodevilla/Getty Images

L’administration Biden réprime les programmes universitaires qui ne préparent pas adéquatement les diplômés à un emploi rémunérateur. Mercredi, le ministère américain de l’Éducation a annoncé de nouvelles réglementations fédérales visant à tenir les universités à but lucratif responsables des résultats de leurs étudiants.

« L’enseignement supérieur est censé être un investissement inestimable dans votre avenir. Il n’y a rien de précieux à se faire arnaquer ou à vendre pour un diplôme sans valeur », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, lors d’un point de presse annonçant les règles définitives.

La règle de l’emploi rémunérateur vise à empêcher les étudiants de faire un mauvais investissement dans des établissements à but lucratif et des programmes de certificat sans diplôme. Si les programmes ne rapportent pas une rémunération adéquate à leurs diplômés, ou si les revenus des diplômés sont trop faibles pour payer leurs prêts étudiants, les programmes pourraient perdre l’accès à l’argent fédéral.

« Trop souvent, les élèves et les parents prennent des décisions sans savoir clairement quelles écoles offrent le meilleur rapport qualité-prix », a déclaré Cardona. « Cette règle garantirait que les étudiants sachent qu’ils sont sur le point de contracter des prêts pour des programmes connus pour laisser les diplômés avec des dettes inabordables et de mauvaises perspectives de carrière. »

À partir de l’année scolaire prochaine – le 1er juillet 2024 – les programmes devront démontrer que les diplômés sont en mesure de payer leurs dettes étudiantes et de gagner plus d’argent qu’un adulte de leur État qui n’est pas allé à l’université. Si un programme échoue à l’un ou l’autre de ces paramètres, les étudiants recevront un avertissement avant de contracter un prêt étudiant fédéral. Si un programme échoue deux fois au même critère sur une période de trois ans, il perdra son éligibilité à collecter l’aide fédérale aux étudiants auprès des étudiants. La première année où cela pourrait arriver à un programme est 2026.

« L’action d’aujourd’hui… est l’action la plus ferme jamais entreprise par une administration pour demander des comptes aux programmes de mauvaise qualité », a déclaré Carolyn Fast, directrice de l’enseignement supérieur à l’Université de Toronto. Fondation Siècle. Fast a également été impliqué dans l’élaboration des règles. « Cela oriente les étudiants vers des programmes de grande valeur et tient les établissements responsables de ce qu’ils devraient faire : offrir aux étudiants une éducation de qualité et les préparer à de futures carrières stables. »

Les données du ministère de l’Éducation prévoient qu’environ 1 700 programmes échoueront pour atteindre les seuils énoncés dans la règle. Alors que de nombreux collèges publics et privés à but non lucratif proposent des programmes non diplômants, très peu échoueraient, selon le département. Au contraire, bon nombre des programmes qui ont échoué seraient dispensés dans des écoles à but lucratif.

La règle s’applique à tous les programmes à but lucratif, mais n’inclut pas les diplômes de licence ni la plupart des programmes d’études supérieures des collèges publics et à but non lucratif traditionnels. Critiques de la règle dis que c’est injuste.

« Une fois de plus, le ministère a précipité le processus, négligeant des questions critiques, pour mettre en œuvre à la hâte et militariser une règle finale sur l’emploi rémunérateur contre les institutions à but lucratif », a déclaré Jason Altmire, président de Career Education Colleges and Universities, une organisation nationale qui représente pour -des collèges à but lucratif.

L’emploi rémunérateur est devenu une règle fédérale pour la première fois sous l’administration Obama en 2014. Cette règle s’est heurtée à des contestations juridiques et, lorsque l’administration Trump a pris le pouvoir, l’ancienne secrétaire à l’Éducation Betsy Devos a sérieusement retardé l’application de cette règle et plus tard, j’ai tout mis au rebut.

Ce printemps, l’administration Biden a ressuscité la règle avec une proposition mise à jour qui a vu des milliers de commentairesdont beaucoup proviennent d’organisations liées au industrie de la cosmétologiequi comprennent les écoles qui ont toujours eu des difficultés avec des ratios d’endettement favorables.

Le calendrier de la nouvelle règle pourrait la mettre en contradiction avec les vents politiques contraires : beaucoup de choses pourraient se produire d’ici 2026, lorsque les premiers programmes pourraient perdre leur éligibilité à collecter l’aide fédérale aux étudiants – y compris la reconquête d’un républicain à la Maison Blanche.

La règle finale sera publiée dans le Registre fédéral le 10 octobre.