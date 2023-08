Le gouvernement fédéral construisait des logements sociaux. Puis ça s’est arrêté. Comment ça se passe?

Beaucoup conviennent que nous sommes au milieu d’une crise nationale du logement. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ?

Cela dépend de la personne à qui vous posez la question, mais pour de nombreux experts en logement, défenseurs de l’abordabilité et responsables municipaux, la réponse réside en partie dans un changement de politique que les gouvernements fédéraux consécutifs ont rejoint il y a des décennies. Un changement qui, selon certains, fournit des indices sur la manière de résoudre le problème actuel du logement.

Malgré l’affirmation du Premier ministre plus tôt ce mois-ci selon laquelle le logement n’est pas principalement une responsabilité fédérale, il n’en a pas toujours été ainsi.

Le Canada a longtemps fourni des logements subventionnés à des personnes qui n’avaient pas les moyens de payer le prix du marché : pour les travailleurs et les anciens combattants de retour après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et dans les années 1970 et au début des années 1980, alors que la pression montait pour qu’Ottawa intervienne pendant une série de récessions.

Entre le début et le milieu des années 1990, des gouvernements successifs de différentes allégeances politiques — d’abord le gouvernement conservateur de Brian Mulroney, puis les libéraux de Jean Chrétien — a commencé à se retirer du secteur du logement abordable.

Confronté à d’importants déficits et à l’essor du néolibéralisme à l’échelle mondiale, Ottawa a réduit ses dépenses en matière de logement, a supprimé le programme fédéral de coopératives d’habitation (un programme qui a permis la construction de près de 60 000 logements) et a finalement mis un terme à la construction de nouveaux logements abordables.

Nous avons maintenant un déficit de 30 ans en matière de logements non marchands, a déclaré Andy Yan, directeur du programme municipal à l’Université Simon Fraser.

« Nous faisons face aux conséquences maintenant », a déclaré Yan. « Des populations spécifiques luttent pour un logement abordable, qui soit en rapport avec leurs revenus. »

« Nous voyons qui paie le prix dans nos rues au Canada. »

Andy Yan, directeur du City Program à l’Université Simon Fraser, est photographié à Vancouver sur une photo d’archive de 2021. Il dit que les conséquences du fait qu’Ottawa fasse moins en matière de logement social se voient aujourd’hui dans les rues des villes. (Maggie MacPherson/CBC)

La crise du logement au Canada a été la priorité du gouvernement libéral lors de la retraite du Cabinet cette semaine à Charlottetown, en Île-du-Prince-Édouard, le ministre du Logement du pays, Sean Fraser, suggérant même que le gouvernement fédéral envisage de plafonner le nombre d’étudiants internationaux pour alléger la pression sur le marché du logement.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le Canada doit construire 5,8 millions de nouveaux logements, dont deux millions de logements locatifs, d’ici 2030 pour lutter contre l’abordabilité du logement.

Les communes laissées gérer le dossier du logement

Ce n’est pas seulement le gouvernement fédéral qui a refilé la responsabilité du logement abordable. Pendant plusieurs années, à la fin des années 90 et au début des années 2000, le gouvernement conservateur de l’Ontario, dirigé par Mike Harris, a confié la gestion du dossier aux municipalités.

« La délégation de responsabilités en soi n’est pas un problème », a déclaré Murtaza Haider, professeur de science des données et de gestion immobilière à l’Université métropolitaine de Toronto. Bien entendu, « à condition que cela s’accompagne de l’octroi de davantage de ressources », a-t-il déclaré.

Murtaza Haider, professeur de science des données et de gestion immobilière à l’Université métropolitaine de Toronto, estime que les gouvernements doivent envisager des initiatives plus importantes pour lutter contre la crise du logement au pays. (James Dunne/CBC)

Et selon Haider, cela ne s’est pas produit.

« La responsabilité du logement social a fini par incomber aux gouvernements locaux malgré leur base de revenus très limitée », a-t-il déclaré. « Les gouvernements municipaux reçoivent 10 pour cent des impôts que nous payons. 90 pour cent de nos impôts vont au gouvernement fédéral et aux provinces. »

En 2017, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il «se réengager dans le logement abordable grâce à la Stratégie nationale sur le logement » et a déclaré qu’il investirait plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans pour » bâtir des communautés plus fortes et aider les Canadiens de tout le pays à accéder à un logement sûr et abordable « .

« Mais on se rend compte que la demande pour de tels logements dépasse de loin l’offre, les subventions et le soutien apportés par les trois niveaux de gouvernement », a déclaré Haider.

Gord Krantz a été élu pour la première fois au conseil municipal de Milton, en Ontario, en 1965. Il est maire depuis 1980. (Soumis par Gord Krantz)

À 86 ans, le maire de Milton, Gord Krantz, est familier avec l’évolution des politiques et des philosophies en matière de logement social. Krantz est le maire le plus ancien du Canada, occupant ce siège depuis 1980. Il a été conseiller municipal pendant 15 ans auparavant.

« Le téléchargement commence généralement par le haut », a-t-il déclaré. « Le gouvernement fédéral est au sommet de la chaîne alimentaire. Il se décharge sur la province, et ensuite la province se décharge sur les municipalités. Nous sommes la fin de la chaîne alimentaire. »

Mais tous les niveaux de gouvernement doivent s’unir pour lutter contre la crise du logement, a déclaré Krantz. « Cela a atteint son paroxysme maintenant. Nous allons tous devoir nous mobiliser pour résoudre ce problème imminent », a-t-il déclaré.

C’est une question d’argent. La région de Halton — dont Milton fait partie — a besoin de plus d’argent pour le logement abordable, a déclaré Krantz.

« Les gouvernements fédéral et provinciaux, grâce à leurs capacités fiscales, peuvent faire en sorte que cela fonctionne », a-t-il déclaré. « Pourraient-ils peut-être réduire un domaine ou deux et investir un ou deux milliards supplémentaires dans le logement social ? Je pense qu’ils ont la capacité de le faire. »

CBC a contacté le bureau du ministre du Logement, qui a renvoyé les questions à la SCHL. Il n’a pas répondu dans les délais.

Le secteur privé peut-il ramasser les morceaux ?

En l’absence de leadership gouvernemental, il est clair qui a pris les commandes, déclare Leilani Farha, directrice mondiale de l’organisation de défense des droits humains : Le passage.

« Quand [Ottawa] retraités du marché du logement, ils ont permis au secteur privé d’envahir l’espace et d’entrer de manière très non réglementée », a déclaré Farha, qui est également l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement.

En conséquence, le Canada dispose désormais d’un secteur immobilier privé indiscipliné et très puissant, a déclaré Farha. « Ils sont habitués à être dans une situation difficile et à bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel sans avoir à fournir de logement social. »

Pour Farha, la réponse à la crise du logement au Canada est double : mieux réglementer le secteur privé pour que les promoteurs soient obligés d’inclure des logements abordables dans leurs portefeuilles et les gouvernements doivent consacrer plus d’argent aux projets de logements sociaux.

Inonder simplement le marché de nouvelles unités de valeur marchande n’est pas la solution, a-t-elle déclaré.

Leilani Farha est la directrice mondiale de The Shift, une organisation internationale de défense des droits humains et est l’ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit au logement. (Idil Moussa/CBC)

« Les principes économiques traditionnels de l’offre et de la demande ne s’appliquent plus au secteur du logement », a-t-elle déclaré. « Les investisseurs institutionnels disposant de tant d’argent et de capacité de financement spéculent sur le logement. »

« Cela a faussé l’ensemble du marché. »

Farha estime que les gouvernements fédéraux des années 1990 ont commis une grave erreur en abandonnant le dossier du logement social, mais que la plus grande erreur a été de perdre la vision.

« Le logement est destiné aux ménages et non à un investissement spéculatif », a-t-elle déclaré. « Changer cette vision a été une erreur colossale. »

Avec des fichiers d’Andrea Hoang