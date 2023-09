Le gouvernement fédéral consacre 1 milliard de dollars à la plantation d’arbres dans les villes américaines afin de réduire la chaleur extrême et d’améliorer la santé.

DES MOINES, Iowa (AP) — Des centaines de communautés à travers le pays partageront plus d’un milliard de dollars d’argent fédéral pour les aider à planter et à entretenir des arbres dans le cadre d’un programme fédéral destiné à réduire la chaleur extrême, à améliorer la santé et à améliorer l’accès à la nature.

Le secrétaire du Département américain de l’Agriculture, Tom Vilsack, annoncera un financement de 1,13 milliard de dollars pour 385 projets lors d’un événement jeudi matin à Cedar Rapids, Iowa. Les efforts de plantation d’arbres seront concentrés sur les zones marginalisées dans les 50 États ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico, les îles Vierges et certaines nations tribales.

« Nous pensons que nous pouvons créer des communautés plus résilientes face aux impacts du climat », a déclaré Vilsack aux journalistes en avant-première de son annonce. « Nous pensons que nous pouvons atténuer les incidents et événements de chaleur extrême dans de nombreuses villes. »

En annonçant les subventions à Cedar Rapids, Vilsack mettra en lumière la ville de 135 000 habitants de l’est de l’Iowa qui a perdu des milliers d’arbres lors d’une tempête de vent extrême au cours de l’été 2020. Cedar Rapids a fait de la restauration de sa canopée une priorité depuis cette tempête, appelée un derecho, et recevra un financement de 6 millions de dollars grâce aux nouvelles subventions.

Parmi les autres bénéficiaires de subventions figurent certaines des plus grandes villes du pays, telles que New York, Houston et Los Angeles, et des communautés beaucoup plus petites, telles que Tarpon Springs, en Floride, et Hutchinson, au Kansas.

Brenda Mallory, présidente du Conseil de la Maison Blanche sur la qualité de l’environnement, prévoyait de rejoindre Vilsack lors de l’événement dans l’Iowa. Elle a déclaré plus tôt aux journalistes que de nombreuses communautés n’avaient pas accès à la nature et que toutes les subventions aux arbres bénéficieraient aux communautés marginalisées et sous-représentées.

« Tout le monde devrait avoir accès à la nature », a déclaré Mallory. « Les forêts urbaines peuvent réellement jouer un rôle clé en garantissant à la fois cet accès mais aussi en augmentant la résilience climatique des communautés, en contribuant à réduire la chaleur extrême et en rendant les communautés plus vivables. »

L’argent fédéral provient de la loi sur la réduction de l’inflation.