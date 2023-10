Le gouvernement fédéral cible la chaîne d’approvisionnement internationale du fentanyl ayant des liens avec la Chine

Washington — Les procureurs fédéraux ont inculpé 12 individus et 8 entreprises en Chine pour s’être impliqués dans des projets internationaux visant à vendre et à expédier des produits chimiques utilisés pour produire du fentanyl et d’autres drogues mortelles à travers le monde et aux États-Unis, a annoncé mardi le ministère de la Justice.

Huit actes d’accusation distincts dévoilés dans les districts du centre et du sud de la Floride décrivaient une chaîne d’approvisionnement mondiale de fentanyl de plus en plus courante et dangereuse, dans laquelle des entreprises chimiques et des dirigeants principalement basés en Chine fabriqueraient et distribueraient les éléments chimiques constitutifs du fentanyl et d’autres drogues et les vendraient au crime. des syndicats, notamment des cartels de la drogue mexicains qui produisent ces drogues mortelles.

« Le fentanyl constitue la drogue la plus meurtrière à laquelle les États-Unis aient jamais été confrontés », a déclaré le procureur général Merrick Garland en annonçant les accusations. « Nous savons qui est responsable de l’empoisonnement du peuple américain avec du fentanyl… nous savons que derrière la mort de centaines de milliers d’Américains se cache un réseau de trafic de fentanyl dirigé par un cartel qui s’étend à travers plusieurs pays et continents. »

Selon les actes d’accusation, certains des accusés – dont aucun n’a été arrêté, selon Garland – ont eu recours à des pratiques trompeuses telles que de fausses étiquettes d’expédition, de faux timbres-poste et des factures frauduleuses pour contourner les agents des douanes et importer les produits chimiques directement aux États-Unis. et le Mexique. Ils sont accusés de vendre ouvertement des produits chimiques en ligne et d’afficher leur capacité à expédier les précurseurs chimiques en toute sécurité sans alerter les forces de l’ordre.

Les accusations annoncées mardi concernaient également des individus et des entreprises qui seraient impliqués dans le trafic de xylazine et de « nitazènes » vers les États-Unis, des produits chimiques puissants parfois utilisés comme sédatifs vétérinaires pouvant être mélangés au fentanyl. Contrairement au fentanyl, les effets dangereux de ces substances synthétiques ne peuvent être inversés ou corrigés par l’administration de Narcan, selon les forces de l’ordre.

Des agents du gouvernement fédéral ont infiltré les sociétés chimiques chinoises vendant leurs précurseurs sur Internet et les trafiquants de drogue aux États-Unis pour traquer et interdire les substances illicites alors qu’ils tentaient d’entrer aux États-Unis, ont déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et la procureure générale adjointe, Lisa. » a déclaré Monaco mardi, décrivant un effort inter-agences d’un an pour neutraliser la menace.

« Le fléau du fentanyl ne s’atténue pas », a déclaré Mayorkas.

Les accusations et les saisies ont coïncidé avec de nouvelles sanctions du Département du Trésor contre 13 personnes et 12 entités basées en Chine qui seraient impliquées dans des cas similaires de trafic de précurseurs du fentanyl, de la méthamphétamine et de la MDMA. Une autre personne et deux autres entités basées au Canada ont également été ciblées par les frappes financières.

« Avec effet immédiat, ces individus et entités, situés en République populaire de Chine et au Canada, ne peuvent plus utiliser le système financier américain et toutes les personnes américaines n’ont pas le droit d’effectuer des transactions avec eux », a déclaré mardi le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo. « De plus, nous avons identifié et bloqué plus d’une douzaine de portefeuilles de monnaie virtuelle associés à ces acteurs. »

Toutes les entités inculpées mardi sont soumises aux nouvelles sanctions.

Changeen Du, l’un des accusés inculpés et sanctionnés, est accusé d’avoir dirigé une organisation criminelle chinoise de trafic de drogues illégales, selon les forces de l’ordre. Le syndicat chimique est centré autour de Hanhong Medicine Technology Company, une société pharmaceutique de Wuhan, en Chine, qui fabriquerait et distribue de grandes quantités de fentanyl et d’autres précurseurs de drogues dans le monde entier.

Les responsables de l’application des lois continuent de suivre et de planifier bon nombre des substances illicites que ces entités tentent d’exporter, a déclaré Ann Milgra, administratrice de la lutte contre les drogues, mais les entreprises criminelles présumées échappent parfois à la détection en modifiant la composition chimique des précurseurs.

« Chaque fois que nous rendons une substance illégale… ils changent de produits chimiques », a prévenu Milgram.

Les annonces de mardi surviennent juste un jour avant que Garland et Mayorkas ne se rendent au Mexique pour discuter de la crise du fentanyl avec les forces de l’ordre. Garland a déclaré qu’ils travailleraient à « faire avancer la mission » de lutte contre l’emprise de cette substance mortelle aux États-Unis.

Plus de 82 000 Américains sont morts en 2022 à cause du fentanyl, un nombre qui a augmenté chaque année au cours des cinq dernières années, selon la DEA. Les forces de l’ordre ont jusqu’à présent saisi cette année plus de 55 millions de comprimés de fentanyl et plus de 9 000 livres de poudre contenant cette drogue mortelle, a déclaré Garland la semaine dernière.

Le mois dernier, les États-Unis ont obtenu l’extradition du Mexique de Ovidio Guzmán Lópezfils du célèbre trafiquant de drogue et ancien chef du cartel de Sinaloa, Joaquin « El Chapo » Guzmán.

López et d’autres fils d’El Chapo ont été inculpés en avril, ainsi que près de deux douzaines de membres et associés du cartel de Sinaloa, pour avoir prétendument orchestré un complot. opération de trafic transnational de fentanyl aux États-Unis

Les fabricants des précurseurs du fentanyl inculpés dans les actes d’accusation de mardi sont accusés de travailler en étroite collaboration avec les cartels de Sinaloa et de Jalisco au Mexique dans la chaîne d’approvisionnement du fentanyl.

Richard Escobedo a contribué au reportage

