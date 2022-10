Le gouvernement fédéral cherche une organisation pour administrer un fonds philanthropique dirigé par des Noirs

OTTAWA –

Le gouvernement fédéral a commencé sa recherche d’une organisation pour administrer un fonds de dotation visant à renforcer le bien-être économique et social des Canadiens noirs.

Le dernier budget fédéral a alloué 200 millions de dollars pour établir le Fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs en tant que source de financement durable pour soutenir les communautés noires.

Le gouvernement affirme que le fonds est destiné à soutenir les organisations caritatives et les organisations à but non lucratif dirigées par des Noirs, compte tenu des obstacles systémiques auxquels les communautés noires sont confrontées.

L’appel à propositions, annoncé par le ministre de la Diversité et de l’Inclusion Ahmed Hussen, a été conçu à la suite d’une série de tables rondes virtuelles et d’un engagement en ligne avec 150 parties prenantes noires.

Les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs et au service des Noirs sont invités à soumettre une proposition pour être l’intermédiaire qui administre le fonds.

Les organisations sont invitées à soumettre leurs candidatures avant midi HNE le 25 novembre, l’organisation retenue devant être annoncée d’ici le printemps 2023.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2022.