Le gouvernement fédéral atteindra le seuil de rentabilité dans 20 ans grâce à ses subventions aux usines de véhicules électriques de 28,2 milliards de dollars : rapport

Il faudra 20 ans au gouvernement fédéral pour atteindre le seuil de rentabilité sur sa promesse d’accorder 28,2 milliards de dollars en subventions à la production aux usines automobiles de St. Thomas et de Windsor.

C’est ce que révèle un nouveau rapport publié mardi matin par le directeur parlementaire du budget (DPB).

Le rapport indique qu’il faudra attendre 2043 avant que l’usine de batteries pour véhicules électriques Stellantis-LGES à Windsor et l’usine Volkswagen de St. Thomas génèrent suffisamment de recettes fiscales fédérales et provinciales pour totaliser les subventions.

« Le délai d’équilibre pour les 28,2 milliards de dollars de subventions à la production annoncées pour Stellantis-LGES et Volkswagen est estimé à 20 ans, ce qui est nettement plus long que l’estimation du gouvernement d’un retour sur investissement d’ici cinq ans pour Volkswagen », a déclaré le directeur parlementaire du budget Yves Giroux dans un communiqué de presse. libérer.

Ottawa s’est engagé au printemps à accorder à Volksagen jusqu’à 13 milliards de dollars de subventions au cours des 10 prochaines années pour sécuriser l’usine de batteries de St. Thomas. Cette usine aura la taille de 391 terrains de football et créera des emplois dans le secteur automobile dans la région.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford applaudissent lors d’une annonce concernant une usine de batteries pour véhicules électriques Volkswagen au musée ferroviaire du comté d’Elgin à St. Thomas, en Ontario, le vendredi 21 avril 2023. (Tara Walton/La Presse Canadienne)

Pendant ce temps, Stellantis-LG a interrompu la construction d’une usine à Windsor cet été à moins que les gouvernements provincial et fédéral n’investissent plus que l’investissement initial de 500 millions de dollars. La construction a repris après que les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé jusqu’à 15 milliards de dollars de subventions.

Cette usine devrait ouvrir ses portes en 2024 et employer environ 2 500 personnes.

Ottawa couvrira les deux tiers des subventions, soit 18,8 milliards de dollars combinés, pour Stellantis-LGES et Volkswagen, et l’Ontario fournira 9,4 milliards de dollars.

L’Ontario n’a pas annoncé d’échéancier pour atteindre le seuil de rentabilité pour l’usine de Windsor, indique le rapport.

Plus à venir.