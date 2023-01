Le gouvernement fédéral arrête un Russe accusé de son échange de crypto

New York

CNN

—



Les autorités américaines ont arrêté un responsable russe de la crypto-monnaie qui aurait supervisé l’échange de centaines de millions de dollars avec des trafiquants de drogue et des cybercriminels.

Anatoly Legkodymov, 40 ans, a été arrêté à Miami, a annoncé mercredi le ministère de la Justice.

Le département du Trésor américain a qualifié son échange de crypto-monnaie, Bitzlato Limited, de “principale préoccupation de blanchiment d’argent”, une décision visant à paralyser l’échange et à couper son financement.

Son arrestation marque le dernier effort de l’administration du président Joe Biden pour sévir contre les monnaies numériques qui, selon les responsables américains, sont depuis trop longtemps un refuge pour les fraudeurs et les trafiquants de drogue. L’activité illicite a provoqué une “crise de confiance” sur les marchés de la crypto-monnaie, a déclaré mercredi la procureure générale adjointe Lisa Monaco aux journalistes tout en promettant de continuer à tenir le secteur responsable.

Bitzlato aurait échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Hydra, un marché notoire du dark web pour la vente de médicaments et d’outils de piratage que les autorités américaines et allemandes ont fermé en avril.

Les autorités françaises et européennes ont saisi la crypto-monnaie de Bitzlato et ses serveurs informatiques, ont déclaré des responsables de la justice.

Legkodymov devrait être traduit en justice mercredi devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride, selon le ministère de la Justice. Legkodymov n’a pas pu être joint pour un commentaire.

Legkodymov vivait en Chine, qui n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis. On ne savait pas immédiatement pourquoi il s’était rendu à Miami.

Le site Web de Bitzlato était en panne mercredi. Un compte Twitter avec le nom de l’échange n’a pas immédiatement répondu au message sollicitant des commentaires sur les accusations.

Monaco a supervisé un effort agressif du ministère de la Justice pour saisir une partie des milliards de dollars de produits illicites de crypto-monnaie que les escrocs, les pirates et les trafiquants de drogue auraient réalisés ces dernières années. Pour tenter de maîtriser le problème, le FBI a formé l’année dernière une équipe d’experts en crypto-monnaie qui se concentre sur l’analyse de la blockchain et la saisie d’argent numérique.

En juin 2021, les responsables de la justice ont saisi environ la moitié de la rançon estimée à 4,4 millions de dollars que Colonial Pipeline, qui fournit environ 45 % du carburant consommé sur la côte Est, a versé aux pirates russophones. Cette attaque de ransomware a fermé le pipeline pendant des jours et provoqué de longues files d’attente dans les stations-service de plusieurs États.

Mais l’économie cybercriminelle est toujours en plein essor.

Les cybercriminels ont reçu plus de 1,2 milliard de dollars en paiements de rançon en 2020 et 2021 combinés, selon la société de suivi des crypto-monnaies Chainalysis.

La perturbation de Bitzlato fait partie d’un effort “très stratégique” des autorités américaines pour “s’attaquer aux bas-fonds illicites de la crypto-économie”, a déclaré Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales chez TRM Labs, une entreprise qui enquête sur la criminalité financière.

“Ces types d’actions réglementaires envoient un message à l’ensemble [cryptocurrency] secteur : Nous poursuivons toujours les échanges non conformes, peu importe où ils se trouvent ou leur taille », a déclaré Redbord, un ancien haut responsable du Trésor et de la Justice, à CNN.