Le gouvernement fédéral arrête à nouveau le rappeur Fetty Wap après une prétendue menace de mort sur FaceTime

Le rappeur Fetty Wap a été arrêté ce matin à Newark, New Jersey, pour violation de la libération provisoire dans son affaire fédérale de drogue, a appris Fox News Digital.

Les procureurs du district est de New York accusent le rappeur, dont le nom légal est Willie Junior Maxwell II, d’avoir menacé un individu, qui n’a pas été identifié, sur FaceTime et d’avoir menacé de tuer cette personne, tout en exhibant ce qui semblait être une arme à feu pendant cet appel.

“Lors de l’appel, l’accusé possédait une arme à feu, menaçait de le tuer et traitait un individu de” rat “, malgré le fait qu’il s’agissait d’une violation directe à la fois de la loi de l’État et des conditions de sa libération”, a déclaré l’agent spécial du FBI, Derek. Wonderland dans un affidavit judiciaire. Le gouvernement a demandé la révocation de sa caution de 500 000 $ lors d’une audience au tribunal fédéral de Central Islip cet après-midi.

Le juge magistrat Steven Locke a révoqué la caution de Fetty Wap et le rappeur sera désormais détenu en attendant son procès

Un avocat du rappeur n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

LA DEA SAISIT 13 LIVRES D’HÉROÏNE/FENTANYL À L’USINE D’EMBALLAGE DU BRONX, 2 HOMMES ARRÊTÉS

Fetty Wap a été arrêtée pour la première fois dans l’affaire le 28 octobre 2021 et a été détenue sans caution au départ, mais environ une semaine plus tard, la juge de district américaine Joanna Seybert a accordé la demande de cautionnement de l’accusé.

À l’époque, l’artiste avait plaidé non coupable d’un chef d’accusation de complot en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées.

En octobre dernier, cinq autres accusés ont également été inculpés dans la même affaire de complot de trafic de drogue, dont l’agent correctionnel du New Jersey Anthony Cyntje.

“Comme allégué, les accusés ont transporté, distribué et vendu plus de 100 kilogrammes de drogues mortelles et addictives, dont l’héroïne et le fentanyl, à Long Island, contribuant délibérément à l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté nos communautés et fait trop de victimes”, a déclaré à l’époque du procureur américain Breon Peace à propos de “l’organisation de distribution de médicaments bicoastale de plusieurs millions de dollars” qui avait le comté de Suffolk, New York, comme base d’attache.

LE RAPPER FETTY WAP ARRÊTÉ À NYC DANS LE CADRE D’ACCUSATIONS FÉDÉRALES DE DROGUE

Les accusés auraient obtenu les stupéfiants sur la côte ouest et utilisé le service postal américain ainsi que des chauffeurs avec des compartiments de véhicules cachés pour transporter les drogues à travers le pays de juin 2019 à juin 2020.

Depuis la levée des scellés de l’acte d’accusation, les coaccusés de Wap, Cyntje et Robert Leonardi, ont plaidé coupables.

L’artiste connu pour le hit “Trap Queen” de 2014 a eu des démêlés avec la justice dans au moins quelques autres cas, notamment un DUI et des charges de batterie.