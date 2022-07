Le gouvernement fédéral arrête à nouveau l’agresseur d’un membre du Congrès américain — RT World News

L’agresseur qui a tenté de poignarder un futur gouverneur de New York a été frappé d’une accusation fédérale après sa libération dans une affaire d’État

L’homme qui a été rapidement libéré de prison après avoir tenté de poignarder le candidat au poste de gouverneur de New York Lee Zeldin lors d’un discours fait maintenant face à des poursuites fédérales et à une peine de prison potentiellement longue.

Le suspect, David Jakubonis, a été arrêté samedi par les autorités fédérales et accusé d’avoir agressé un membre du Congrès à l’aide d’une arme dangereuse, selon une annonce de l’avocate américaine Trini Ross à Rochester, New York. S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à 10 ans de prison.

L’arrestation est intervenue un jour après que Jakubonis a été libéré de prison pour voies de fait par l’État sans même être tenu de payer une caution. Il n’avait été emprisonné que six heures environ avant d’être libéré en vertu d’une loi de l’État de 2020 qui interdit aux juges de New York d’imposer des conditions de caution aux suspects accusés de crimes non violents.

Les partisans de Zeldin, tels que le président du Parti républicain de l’État, Nick Langworthy, ont cité l’affaire comme un exemple de la façon dont la sécurité publique a été ignorée à New York sous la direction du Parti démocrate, y compris la gouverneure sortante Kathy Hochul. “Il n’y a que dans le New York de Kathy Hochul qu’un maniaque pourrait attaquer violemment un candidat au poste de gouverneur et ensuite être libéré sans caution”, dit Langworthy.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, sauf que Zeldin se trouve également être un membre du Congrès, représentant une grande partie de Long Island à la Chambre des représentants depuis 2015. Alors qu’essayer de poignarder un politicien de variété de jardin serait une question laissée exclusivement à la loi de l’État. autorités chargées de l’application de la loi, c’est un crime fédéral d’agresser un membre du Congrès.

Jakubonis, un vétéran de l’armée américaine de 43 ans, sera détenu par le gouvernement fédéral jusqu’à mercredi prochain au moins, date à laquelle son enquête sur le cautionnement doit avoir lieu.