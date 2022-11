Le gouvernement fédéral approuve officiellement l’expansion massive des terminaux O’Hare – Shaw Local

La Federal Aviation Administration a officiellement approuvé une refonte massive d’O’Hare qui signifiera de nouveaux terminaux, portes, hôtels et développement du côté ouest de l’aéroport.

L’aéroport international O’Hare “est une centrale électrique absolue et fait de Chicago et de Chicagoland une centrale électrique pour l’économie américaine”, a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, lors d’un briefing lundi au terminal 2.

Le programme d’immobilisations de 12 milliards de dollars “remplacera ce terminal dans lequel nous nous trouvons – la plus ancienne installation d’O’Hare”, a déclaré la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot.

Connu sous le nom de projet de terminal de l’aéroport, sa fonctionnalité phare est un terminal mondial de 2,2 milliards de dollars qui accueillera les compagnies aériennes nationales et internationales avec des services de douane et d’immigration. Le design gonflé en forme de Y, créé par une équipe dirigée par l’architecte de Chicago Jeanne Gang, incorpore du verre, du bois et de l’acier et sera deux fois plus grand que le Terminal 2.

Un tunnel reliera le Global Terminal à deux halls du côté ouest de l’aéroport, destinés à être deux fois plus grands que ceux existants et capables d’accueillir des avions gros porteurs. Dans l’ensemble, la construction devrait ajouter 22 portes à O’Hare, la capacité de l’aéroport devant augmenter de 25 % pour atteindre 100 millions de passagers par an d’ici 2026.

Sont également inclus deux nouveaux hôtels, un au Terminal 5 et un second qui sera construit en tant que complexe polyvalent près de Mannheim Road.

L’élément le moins glamour est aussi celui qui a le plus de conséquences pour de nombreuses banlieues. La ville propose d’ouvrir une entrée du côté ouest d’O’Hare qui se connecte aux routes à péage I-490 et Route 390 en construction.

Ce projet comprendra une structure de stationnement à huit niveaux pour les employés et une installation de contrôle des employés avec transport vers les terminaux.

L’approbation de la FAA “nous donne une voie claire pour commencer la construction du plan de la zone du terminal qui comprend les halls satellites 1 et 2 et le terminal mondial O’Hare, les pièces maîtresses du programme d’amélioration des immobilisations que nous appelons O’Hare 21”, Département de Chicago du commissaire à l’aviation Jamie L. Rhee a déclaré.

https://www.dailyherald.com/news/20221121/feds-officially-approve-the-massive-expansion-of-ohare-terminals