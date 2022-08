Le gouvernement fédéral appelle à des réductions d’eau alors que le fleuve Colorado connaît une sécheresse de 23 ans

Un filigrane d’anneau de baignoire au Hoover Dam/Lake Mead, le plus grand réservoir d’eau artificiel du pays, formé par le barrage sur le fleuve Colorado dans le sud-ouest des États-Unis, a chuté de 2 pouces chaque jour depuis février (26 pieds en un an), est vue le 12 juillet 2022 près de Boulder City, Nevada. Le lac, une zone de loisirs nationale, située dans les États du Nevada et de l’Arizona à 24 miles à l’est du Strip de Las Vegas, dessert en eau les États de l’Arizona, de la Californie, de l’Utah, du Colorado et du Nevada, ainsi que certaines parties du Mexique, fournissant de l’eau douce à près de 20 millions de personnes et à de vastes étendues de terres agricoles. (Photo de George Rose/Getty Images)

La Le fleuve Colorado mesure 1 450 milles de long et traverse les États de l’Ouest et au Mexique.

“L’aggravation de la crise de la sécheresse qui touche le bassin du fleuve Colorado est provoquée par les effets du changement climatique, notamment la chaleur extrême et les faibles précipitations”, a déclaré le sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur, Tommy Beaudreau, dans un communiqué. déclaration annonçant les coupes requises .

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement fédéral a déclaré que l’Arizona, le Nevada et le Mexique devront réduire leur consommation d’eau.

Le filigrane du lac Mead 2021, le plus grand réservoir d’eau artificiel du pays, formé par le barrage Hoover sur le fleuve Colorado dans le sud-ouest des États-Unis, qui a chuté de 2 pouces chaque jour depuis février (26 pieds en un an), est considéré comme le le lac est à environ 25% de sa capacité est vu le 12 juillet 2022 près de Boulder City, Nevada. Le lac, une zone de loisirs nationale, située dans les États du Nevada et de l’Arizona à 24 miles à l’est du Strip de Las Vegas, dessert en eau les États de l’Arizona, de la Californie, de l’Utah, du Colorado et du Nevada, ainsi que certaines parties du Mexique, fournissant de l’eau douce à près de 20 millions de personnes et à de vastes étendues de terres agricoles. (Photo de George Rose/Getty Images)

Le bassin du fleuve Colorado est en sécheresse depuis 23 ans. L’eau libérée par les deux barrages, Glen Canyon et le barrage Hoover, sera réduite, a déclaré le ministère de l’Intérieur. Et la deuxième année consécutive de pénurie d’eau est un signe de “la gravité de la sécheresse et des conditions de réservoir extrêmement basses”. dit le ministère de l’Intérieur.

“Chaque secteur de chaque État a la responsabilité de s’assurer que l’eau est utilisée avec une efficacité maximale. Afin d’éviter un effondrement catastrophique du système du fleuve Colorado et un avenir d’incertitude et de conflit, l’utilisation de l’eau dans le bassin doit être réduite”, a déclaré Tanya Trujillosecrétaire adjoint pour l’eau et la science au ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

À partir de janvier, l’Arizona devra réduire sa consommation d’eau de 592 000 acres-pieds, soit 21 % de l’eau utilisée par l’État. Le Nevada devra réduire son utilisation de 25 000 acres-pieds, soit 8 % de la consommation d’eau de l’État. Et le Mexique devra réduire son rendez-vous annuel de 7%.