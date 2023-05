Le gouvernement fédéral annonce un nouveau programme pour rationaliser la sécurité des aéroports

Dans le but d’éviter le chaos des voyages qui s’est emparé du pays l’été dernier, le gouvernement fédéral déploie un nouveau programme de voyageurs vérifiés qui, selon lui, rationalisera le processus d’enregistrement de sécurité dans les aéroports.

À partir du mois prochain, les passagers aériens éligibles pourront garder leurs ordinateurs portables, leurs appareils électroniques et leurs liquides dans leurs bagages à main et seront autorisés à passer la sécurité de l’aéroport sans avoir à retirer leurs chaussures, ceintures et vestes.

Les modifications apportées aux pratiques de contrôle de sécurité de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) toucheront six aéroports internationaux au pays. Ils ont été annoncés mardi par le ministre des Transports Omar Alghabra.

« À mesure que le nombre de membres augmente au fil du temps, le nouveau programme de voyageurs vérifiés contribuera à améliorer l’expérience de contrôle pour de plus en plus de passagers tout en respectant les normes de sûreté et de sécurité les plus élevées », a déclaré Alghabra lors d’un événement à l’aéroport international Pearson de Toronto.

Le nouveau programme de voyageur vérifié sera opérationnel d’ici le 21 juin, selon une déclaration du gouvernement sur le nouveau système, et remplacera l’actuel programme de voyageur de confiance.

Les membres NEXUS et Global Entry se qualifieront pour le volet de sécurité simplifié, tout comme les membres actifs des Forces armées canadiennes et les militaires américains, y compris les réservistes avec une pièce d’identité valide.

Le personnel navigant canadien, le personnel de l’aéroport et le personnel navigant international en uniforme avec une pièce d’identité valide pourront également franchir rapidement les points de contrôle de sécurité de l’aéroport, tout comme la GRC et la police d’autres forces.

Le programme Verified Traveler permettra également aux enfants de 17 ans et moins et aux Canadiens de 75 ans et plus de passer par une sécurité simplifiée avec des passagers éligibles s’ils sont sur la même réservation.

Une année difficile pour les voyageurs

Le nouveau service de contrôle accéléré sera disponible dans certains aéroports du pays, notamment l’aéroport international de Vancouver, l’aéroport international d’Edmonton, l’aéroport international de Calgary, l’aéroport international de Winnipeg et l’aéroport international Montréal-Trudeau.

À l’aéroport international Pearson de Toronto, les voyageurs vérifiés pourront accéder aux services de contrôle améliorés dans les terminaux un et trois uniquement.

« Je sais que l’année dernière a été très difficile pour les voyageurs », a déclaré Alghabra. « Je sais que beaucoup de gens ont maintenant perdu confiance … sont sceptiques quant aux capacités des institutions à les servir.

« Nous tous – gouvernements, secteur privé, compagnies aériennes, aéroports – travaillons dur pour garantir à tous les voyageurs la meilleure expérience possible. »

L’été dernier, les aéroports du Canada ont eu du mal à faire face au débordement des halls à bagages, aux passagers bloqués, aux retards et aux annulations de vols alors que les voyageurs retournaient aux aéroports après la pandémie.

Et avec presque toutes les restrictions de voyage liées à la COVID-19 maintenant levées, on s’attend à ce que le désir refoulé de s’évader incite encore plus de Canadiens à voyager par avion au cours des prochains mois.

L’été dernier à Pearson, le plus grand aéroport du Canada, la ponctualité n’était que de 35 %, selon l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

Pour éviter une répétition de cette expérience, Pearson a embauché 10 000 nouveaux employés – une augmentation de près de 22 % – pour un total de 50 000 travailleurs, à peu près au même niveau qu’en 2019.

Les nouvelles recrues comprennent 130 nouveaux employés annoncés la semaine dernière pour aider dans des domaines critiques à Pearson tels que les bus, la manutention des bagages et les opérations des terminaux.