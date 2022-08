Le gouvernement fédéral annonce un financement de 21 millions de dollars pour embaucher plus de 2 100 apprentis en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique devrait voir une augmentation du nombre d’apprentis dans les métiers au cours des prochaines années grâce à un financement de plus de 20 millions de dollars annoncé par le gouvernement fédéral dans View Royal.

Le financement aidera à embaucher au moins 2 100 apprentis de première année dans les métiers Sceau rouge admissibles au cours des deux prochaines années, dont au moins 500 issus de groupes méritant l’équité comme les femmes, les personnes handicapées, les Autochtones et les personnes racialisées, a déclaré le ministre des Seniors Kamal Khera (au nom du ministre de l’Emploi), parlant au Craigflower Community and Performing Arts Centre en construction.

« Les métiers spécialisés offrent de nombreuses possibilités de carrière passionnantes et enrichissantes, et ils sont en forte demande », a déclaré Khera. « L’annonce d’aujourd’hui soutiendra également les petites et moyennes entreprises qui offrent ces opportunités d’emploi clés aux apprentis de première année.

Le financement sera administré par l’intermédiaire de la British Columbia Construction Association et de son programme d’apprentissage dans l’industrie de la construction. Le président de la BCCA, Chris Atchison, a déclaré que le financement servira à la fois à payer directement les salaires des apprentis et à attirer de nouveaux apprentis dans l’industrie.

“Il y aura des incitatifs pour les employeurs qui sont en mesure de trouver et d’embaucher des personnes, mais c’est aussi une partie des dollars qui iront à la campagne qui fera la promotion de ces professions”, a déclaré Atchison. « Pour l’industrie elle-même, ce sera la première fois depuis longtemps que les employeurs eux-mêmes pourront accéder à des incitatifs comme celui-ci pour embaucher de nouveaux apprentis. Le défi sera de trouver ces nouveaux apprentis. »

Atchison a déclaré qu’étant donné les défis que la pandémie a posés à l’industrie de la construction, les petites et moyennes entreprises bénéficieront particulièrement du nouveau financement. En utilisant le chantier accueillant l’annonce comme exemple, a-t-il déclaré, dans le cadre du programme d’apprentissage, les 17 entreprises sous-traitantes travaillant sur le site auraient pu accéder à jusqu’à 680 000 $ pour leur flux de trésorerie combiné et introduire 68 apprentis nouvellement inscrits dans la main-d’œuvre de la province. .

« Cela s’ajoute à des contributions financières substantielles aux opérations de construction, ainsi qu’à des compétences précieuses pour la main-d’œuvre de notre province.

