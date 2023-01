Le gouvernement fédéral annonce des tests COVID-19 pour les voyageurs en provenance de Chine avec le soutien de la Colombie-Britannique

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il soutenait la décision d’Ottawa d’exiger temporairement que les personnes venant de Chine, de Hong Kong et de Macao soient testées négatives pour le COVID-19 avant de partir pour le Canada, à partir de début janvier.

Adrian Dix déclare dans un communiqué de presse que la province continuera de surveiller de près la situation de la COVID-19 dans le monde tout en travaillant avec ses partenaires fédéraux pour s’assurer que le public est protégé et informé.

Le gouvernement fédéral a déclaré que la mesure, annoncée samedi dans un communiqué séparé, est “en réponse à la flambée de COVID-19 en République populaire de Chine et compte tenu des données épidémiologiques et génomiques virales limitées disponibles sur ces cas”.

Ottawa indique qu’à partir du 5 janvier, les personnes âgées de deux ans et plus qui voyagent en provenance des trois pays devront fournir un résultat de test COVID-19 négatif à la compagnie aérienne, pris au plus tard deux jours avant leur départ, avant d’embarquer sur un vol vers Canada.

Dix dit que l’Agence de la santé publique du Canada met également en œuvre un projet pilote avec l’aéroport international de Vancouver sur les analyses des eaux usées des aéronefs.

Il dit que ce projet, une extension de celui déjà en place à l’aéroport international Pearson de Toronto, évaluera la prévalence du COVID-19 dans diverses régions du monde et surveillera les nouvelles variantes préoccupantes.

“Tout le monde est fortement encouragé à se faire vacciner et à renforcer contre le COVID-19 pour s’assurer qu’il se donne la meilleure protection pour la nouvelle année”, a déclaré Dix dans le communiqué du réveillon du Nouvel An.

“Quiconque envisage de voyager en Chine doit s’assurer qu’il est à jour de ses vaccinations et prendre des précautions supplémentaires pour éviter de tomber malade, car l’accès aux soins de santé peut être limité. Les voyageurs devraient également consulter les avertissements aux voyageurs du gouvernement du Canada lorsqu’ils envisagent de voyager en Chine.

