Le gouvernement fédéral annonce 18 millions de dollars pour le dépistage du VIH à la conférence de Montréal sur le sida

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le gouvernement investit 17,9 millions de dollars pour étendre le dépistage du VIH au Canada.

Duclos en a fait l’annonce aujourd’hui à AIDS 2022, la 24e Conférence internationale sur le sida, à Montréal.

Le gouvernement fédéral affirme que 8 millions de dollars financeront la distribution de kits d’autotest, ajoutant que les 9,9 millions de dollars restants iront à l’expansion du dépistage du VIH dans les communautés nordiques, éloignées ou isolées.

Ottawa estime que 63 000 personnes vivent avec le VIH au Canada et qu’une personne sur 10 demeure non diagnostiquée.

Une coalition d’organisations canadiennes de lutte contre le VIH et le sida a demandé au gouvernement fédéral d’augmenter le financement d’environ 73 millions de dollars par an à 100 millions de dollars par an.

Il indique que le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada a augmenté de 25 % depuis 2008.

La Presse canadienne

