Le gouvernement fédéral allègue que les dirigeants technologiques de Californie ont menti sur une « entreprise mourante » pour obtenir 100 millions de dollars

Des responsables fédéraux ont affirmé cette semaine que les deux dirigeants d’une entreprise technologique basée à Fresno avaient escroqué des investisseurs de plusieurs dizaines de millions de dollars pour soutenir leur entreprise en difficulté.

Le bureau du procureur américain du district oriental de Californie a déposé mercredi une plainte pénale contre Irma Olguin Jr. et Jake Soberal, co-fondateurs de la société technologique Bitwise. La plainte était accompagnée d’une déclaration sous serment de l’agent du FBI Chet Johnston qui détaillait les conclusions d’une enquête conjointe du FBI et de l’équipe d’enquête criminelle de l’IRS. Johnston a écrit que, lors d’entretiens, Olguin et Soberal ont admis avoir falsifié des documents financiers et induit les investisseurs en erreur, affirmant qu’ils « avaient reconnu des actes répréhensibles importants ».

Le bureau du procureur américain a émis une communiqué de presse sur l’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, jeudi. La nouvelle intervient près de six mois après l’effondrement soudain de Bitwise, qui a laissé ses 900 employés au chômage et l’entreprise a déclaré faillite.

Les deux anciens dirigeants, qui ont été limogés par le conseil d’administration de Bitwise début juin, ont plaidé non coupables jeudi devant un palais de justice de Fresno, selon le Abeille de Fresno. S’ils sont reconnus coupables, Olguin et Soberal risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars.

Olguin et Soberal ont fondé Bitwise ensemble en 2013, et l’entreprise a finalement jonglé avec trois secteurs d’activité : la formation de la main-d’œuvre, le conseil en logiciels et la gestion immobilière. Selon l’affidavit de Johnston, Olguin et Soberal ont levé 20 millions de dollars pour l’entreprise auprès d’investisseurs en décembre 2019, et 48 millions de dollars en décembre 2021. et 38 millions de dollars lors d’un cycle d’investissement en 2022. Une grande partie de l’argent, selon la plainte, a été consacrée au remboursement de dettes antérieures, au paiement des salaires – dont 600 000 dollars chacun pour Olguin et Soberal – et à l’aménagement d’espaces de bureaux. Bitwise a déclaré faillite en juin 2023.

“Les accusés auraient pu choisir simplement d’admettre l’échec du modèle commercial de Bitwise”, a écrit le procureur américain Phillip Talbert dans le communiqué de presse de jeudi. « Au lieu de cela, ils ont utilisé mensonge après mensonge pour injecter plus de 100 millions de dollars dans une entreprise mourante grâce à la fraude. »

L’affidavit de Johnston fait référence à des entretiens avec d’anciens employés anonymes – dont quelques-uns auraient été promus à des postes bien rémunérés avec peu d’expérience – et allègue que les dirigeants de l’entreprise ont utilisé de faux relevés bancaires et menti sur les revenus pour tromper les investisseurs.

À un moment donné, selon l’affidavit, Olguin et Soberal ont envoyé à un investisseur un relevé bancaire « modifié » qui montrait un compte Bitwise le 31 mars 2022, avec plus de 20 millions de dollars en espèces. La First Republic Bank a fourni au gouvernement la déclaration réelle, qui montrait que la société ne disposait que de 325 000 dollars, selon l’affidavit. Olguin et Soberal « ont expliqué qu’ils avaient apporté ces modifications parce qu’ils pensaient que… personne n’investirait dans la série B-2 si les gens connaissaient l’état réel de l’entreprise », selon l’affidavit.

Les avocats des anciens dirigeants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de SFGATE. L’abeille de Fresno aussi signalé que devant le tribunal jeudi, un avocat a intenté à Olguin une action civile au nom des anciens employés de Bitwise et a déclaré : « Vous avez été signifié. »