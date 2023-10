Le gouvernement fédéral affirme qu’il veillera à ce que l’aide canadienne ne soit pas versée au Hamas

Le Canada continuera de fournir une aide humanitaire et une aide au développement aux Palestiniens tout en empêchant que cette aide ne soit détournée vers le Hamas, a déclaré le bureau du ministre du Développement international Ahmed Hussen.

« Nous continuerons à soutenir les civils avec une aide humanitaire vitale, tout en veillant à ce qu’aucun argent ne tombe entre les mains du Hamas », a déclaré Alex Tetreault, directeur des communications de Hussen, dans un courriel.

Tétreault a déclaré que le Canada avait une politique de non-contact avec le Hamas et qu’aucune aide du gouvernement canadien ne allait directement à l’Autorité palestinienne.

Le bureau du ministre du Développement international Ahmed Hussen a déclaré que le Canada poursuivrait son aide aux Palestiniens. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Au lieu de cela, les 55 millions de dollars que le Canada dépense chaque année pour le développement et l’aide humanitaire en Cisjordanie et à Gaza passent par des organisations humanitaires internationales, a-t-il déclaré.

« Le Canada fait appel à des partenaires canadiens et internationaux expérimentés et fiables, tels que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le Fonds pour l’enfance et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, ainsi qu’à des ONG (organisations non gouvernementales) comme Oxfam Canada, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. sociétés à fournir de l’aide en Cisjordanie et à Gaza », a déclaré Tétreault.

« Le ministère exerce une diligence raisonnable accrue et utilise des clauses antiterroristes dans les accords de partenariat pour empêcher que des fonds ne soient détournés vers des groupes terroristes. Ces efforts sont continuellement révisés pour s’adapter aux temps changeants et aux situations qui évoluent rapidement.

Tétreault a condamné les attaques du Hamas et a réaffirmé le soutien du Canada au droit d’Israël de se défendre conformément au droit international.

« Rien ne peut justifier ces actes de terreur et les meurtres, mutilations et enlèvements de civils », a-t-il déclaré. « La célébration de ces attaques est inacceptable. Nous sommes extrêmement préoccupés par la détérioration rapide de la situation humanitaire et par son impact sur les civils.

Le Hamas a mené des attaques transfrontalières sans précédent contre Israël ce week-end – tirant des roquettes, tuant des civils et prenant des otages.

Ces attaques ont incité Israël à déclarer la guerre au Hamas en lançant ses propres attaques. Il a également ordonné ce qu’il a décrit comme un siège complet de Gaza, empêchant tout accès, depuis l’électricité et le carburant jusqu’à la nourriture et l’eau. De nombreux habitants de la région dépendent de l’aide humanitaire.

Le conflit a incité certains organismes qui fournissent de l’aide aux Palestiniens à examiner de plus près où va leur argent.

Lundi, la Commission européenne a annoncé qu’elle lançait « une révision urgente » de l’aide de l’Union européenne.

« En plus des garanties existantes, l’objectif de cette révision est de garantir qu’aucun financement de l’UE ne permette indirectement à une organisation terroriste de mener des attaques contre Israël », a écrit la commission dans un communiqué aux médias. « La Commission examinera également si, à la lumière de l’évolution des circonstances sur le terrain, ses programmes de soutien à la population palestinienne et à l’Autorité palestinienne doivent être ajustés.

« La Commission procédera à cet examen dès que possible et coordonnera avec les États membres et les partenaires toute action de suivi nécessaire. »